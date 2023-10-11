Санчо собирается в аренду

Вингер Джейдон Санчо собирается уйти в аренду в январе и пока не готов поставить крест на своей карьере в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчо крупно поссорился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом после поражения 3:1 от "Арсенала" 3 сентября.



Тогда Тен Хаг объяснил отсутствие Санчо в заявке плохой работой игрока на тренировках, а Джейдон обвинил своего наставника во лжи и пожаловался, что из него делают козла отпущения.



Санчо по-прежнему изолирован от первой команды "Юнайтед" и не собирается извиняться перед Тен Хагом, а без извинений Эрик не готов помиловать 23-летнего англичанина.



В данный момент и Санчо, и "Юнайтед" предпочитают, чтобы в январе Джейдон ушел в аренду. Это будет проще, чем организовать постоянный трансфер посреди сезона.



За ситуацией вокруг Санчо, чья зарплата в Манчестере составляет 300,000 фунтов в неделю, наблюдают "Ювентус" и бывший клуб Джейдона дортмундская "Боруссия".



А уже следующим летом, сообщает i News, Санчо пересмотрит свою позицию и примет решение насчет постоянного пристанища.