Санчо собирается в аренду

Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо собирается уйти в аренду в январе и пока не готов поставить крест на своей карьере в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчо крупно поссорился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом после поражения 3:1 от "Арсенала" 3 сентября.

Тогда Тен Хаг объяснил отсутствие Санчо в заявке плохой работой игрока на тренировках, а Джейдон обвинил своего наставника во лжи и пожаловался, что из него делают козла отпущения.

Санчо по-прежнему изолирован от первой команды "Юнайтед" и не собирается извиняться перед Тен Хагом, а без извинений Эрик не готов помиловать 23-летнего англичанина.

В данный момент и Санчо, и "Юнайтед" предпочитают, чтобы в январе Джейдон ушел в аренду. Это будет проще, чем организовать постоянный трансфер посреди сезона.

За ситуацией вокруг Санчо, чья зарплата в Манчестере составляет 300,000 фунтов в неделю, наблюдают "Ювентус" и бывший клуб Джейдона дортмундская "Боруссия".

А уже следующим летом, сообщает i News, Санчо пересмотрит свою позицию и примет решение насчет постоянного пристанища.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 11:00

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  1. kagawa 11.10.2023 12:18 # kagawa
    В Баварию

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  2. narcot 11.10.2023 12:11 # narcot
    эт тип ещё скамо6ляди будут платить часть зп?))

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  3. mixmaster 11.10.2023 11:02 # mixmaster
    тен хага пересидеть надумал?))

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