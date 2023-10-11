Кейн мечтает выиграть Евро-2028

Нападающий "Баварии" Харри Кейн признался, что мечтает выиграть со сборной Англии Евро-2028.

Накануне УЕФА подтвердил, что Чемпионат Европы 2028 года пройдет в пяти британских странах. При этом финал турнира будет сыгран в Лондоне на "Уэмбли".



30-летний Кейн планирует, что к тому времени он все еще будет выступать за сборную. Харри вдохновляется примером ветеранов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.



"Думаю, у Англии осталось незаконченное дело на домашней земле — мы были так близки к кое-чему волшебному на последнем Евро. Таков футбол, оно закончилось не так, как мы хотели, и это будем чем-то, застрявшим у нас в зубах".



"Не только в Германии следующим летом, но и во время матчей на "Уэмбли". Мы будем вспоминать о том Евро 2021 года".



"Давайте подождем и посмотрим. Выиграть турнир — особенное достижение, но сделать это в своей стране стало бы исполнением мечты".



"Конечно, я по-прежнему надеюсь быть в сборной к тому времени. Впереди еще несколько лет, но в данный момент мое самочувствие как игрока лучше, чем когда-либо прежде. Да, я бы хотел продлить свою карьеру до конца четвертого десятка, как минимум".



"Как мы знаем, в футболе многое может быстро измениться, но в данный момент я чувствую себя хорошо. Если вы спросите меня сейчас, то я, конечно, надеюсь остаться в сборной к Евро-2028, я по-прежнему играю на высоком уровне, но никогда не знаешь. Посмотрим".



"В футболе и спорте в целом существует мнение, что ты приближаешься к концу своей карьеры, если тебе за 30. Но я смотрю на это так, словно у меня впереди еще почти половина карьеры".



"Я играл за первую команду "Тоттенхэма" с 20-21 года, поэтому я провел девять или 10 лет на высочайшем уровне, и я надеюсь провести на высочайшем уровне еще восемь или девять лет".



"Это зависит от многих факторов. Игроки могут захотеть что-нибудь изменить или получить новый вызов, поэтому я бы никогда не смог сказать вам, что я буду делать, но в данный момент я просто хочу играть".



"Когда смотришь на Роналду и Месси, это заставляет тебя поверить, что вполне реально играть на исходе своего четвертого десятка, и именно это я планирую делать", — цитирует Кейна The Independent.