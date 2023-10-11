"Ливерпуль" вернется за Андре в январе

"Ливерпуль" планирует вернуться за опорным полузащитником "Флуминенсе" Андре в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" был заинтересован в Андре еще минувшим летом. Это лично подтвердил президент "Флуминенсе" Марио Биттенкорт.



Биттенкорт говорил прессе, что отказался обсуждать трансфер ключевого игрока посреди бразильского сезона и предложил "Ливерпулю" вернуться в зимнее окно.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Ливерпуль" собирается воспользоваться этим предложением. Главный тренер "красных" Юрген Клопп настаивает на том, чтобы его клуб приобрел 22-летнего бразильца.



"Ливерпуль" находится в контакте с "Флуминенсе", и у двух клубов весьма хорошие отношения, а сам Андре открыт к переезду в Премьер-Лигу.



Ожидается, что "Флуминенсе" отпустит Андре только за 35 миллионов евро (30.2 млн. фунтов), что прописаны в контракте игрока в качестве отступных.