"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в Филлипсе

"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в полузащитнике Калвине Филлипсе, который, вероятно, покинет "Манчестер Сити" в январе.

Филлипс мог покинуть "Сити" еще минувшим летом, но решил сражаться за место в составе Хосепа Гвардиолы. Калвин чувствовал, что оставил свои проблемы со здоровьем позади и готов проявлять себя.



Проблема в том, что Гвардиола не спешит давать шанс Филлипсу, предпочитая Калвину купленного у "Челси" Матео Ковачича. А против "Арсенала" в минувший уикенд, когда Родри был дисквалифицирован, Хосеп и вовсе выпустил в опорную зону 18-летнего Рико Льюиса, который номинально является крайним защитником.



Как утверждает i News, все идет к тому, что 27-летний Филлипс покинет "Сити" с возобновлением трансферного окна. К этому Калвина подталкивает не только недоверие со стороны Гвардиолы, но и опасения насчет своего участия на Евро-2024 со сборной Англии.



Минувшим летом интерес к Филлипсу проявляли "Ливерпуль" и "Вест Хэм", но оба с тех пор обзавелись другими полузащитниками. Более вероятными направлениями для Калвина сейчас выглядят "Ньюкасл" и "Эвертон", но экс-игрок "Лидса" интересен и некоторым другим клубам.