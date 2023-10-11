Кейн хочет, чтобы "Тоттенхэм" выиграл Премьер-Лигу

Харри Кейн Нападающий "Баварии" Харри Кейн хочет, чтобы его бывший клуб "Тоттенхэм" выиграл Премьер-Лигу в этом сезоне.

Минувшим летом "Тоттенхэм" не только лишился своего лучшего игрока в лице Кейна, но и сменил главного тренера, пригласив Анге Постекоглу из "Селтика".

Несмотря на это, "Тоттенхэм" блестяще стартовал и на второй в сезоне международный перерыв ушел, лидируя в Премьер-Лиге совместно с "Арсеналом".

По словам Кейна, он внимательно следит за тем, как выступает "Тоттенхэм", и Харри хотел бы увидеть чемпионство "шпор", пуская ему самому эта медаль не достанется.

"Всю свою карьеру я ясно давал понять, что являюсь фанатом "Тоттенхэма", и я был бы счастлив увидеть успех "Тоттенхэма".

"Шпоры" выступают довольно хорошо. Замечательно это видеть. Кажется, я уже говорил, что их тренер замечательно делает свою работу, учитывая то, как они играют".

"Фанаты поддерживают команду, и это определенно то, в чем они нуждаются после этих последних лет. Я всегда буду следить за "Тоттенхэмом" и Премьер-Лигой".

"Конечно, впереди еще длинный путь, но, как и сказал их тренер, нет такой причины, почему фанаты не должны испытывать восторг и радоваться тому, как идут их дела. Надеюсь, они смогут продолжить в том же духе".

"В Премьер-Лиге нет другой такой команды, которой я бы желал выиграть Премьер-Лигу".

"Фанаты знают, что я всегда буду неравнодушен к "Тоттенхэму", но я должен с уважением относиться к "Баварии", а также сосредоточить все свое внимание на "Баварии" и на достижении здесь максимального успеха".

"Поэтому я знаю, что будут вопросы, особенно когда "Тоттенхэм" выступает хорошо. Конечно, я надеюсь, они тоже будут как можно успешнее, но мое основное внимание связано с тем местом, где я сейчас, и с тем, чтобы проявлять себя в "Баварии", — цитирует Кейна The Independent.


Метки Бавария, Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 07:00

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  1. chelsea88 11.10.2023 08:01 # chelsea88
    У шпор больше шансов выиграть АПЛ чем у бесхребетных ггшек.

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  2. ab55khan 11.10.2023 07:42 # ab55khan
    совсем Ку-Ку)

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