Кейн хочет, чтобы "Тоттенхэм" выиграл Премьер-Лигу

Нападающий "Баварии" Харри Кейн хочет, чтобы его бывший клуб "Тоттенхэм" выиграл Премьер-Лигу в этом сезоне.

Минувшим летом "Тоттенхэм" не только лишился своего лучшего игрока в лице Кейна, но и сменил главного тренера, пригласив Анге Постекоглу из "Селтика".



Несмотря на это, "Тоттенхэм" блестяще стартовал и на второй в сезоне международный перерыв ушел, лидируя в Премьер-Лиге совместно с "Арсеналом".



По словам Кейна, он внимательно следит за тем, как выступает "Тоттенхэм", и Харри хотел бы увидеть чемпионство "шпор", пуская ему самому эта медаль не достанется.



"Всю свою карьеру я ясно давал понять, что являюсь фанатом "Тоттенхэма", и я был бы счастлив увидеть успех "Тоттенхэма".



"Шпоры" выступают довольно хорошо. Замечательно это видеть. Кажется, я уже говорил, что их тренер замечательно делает свою работу, учитывая то, как они играют".



"Фанаты поддерживают команду, и это определенно то, в чем они нуждаются после этих последних лет. Я всегда буду следить за "Тоттенхэмом" и Премьер-Лигой".



"Конечно, впереди еще длинный путь, но, как и сказал их тренер, нет такой причины, почему фанаты не должны испытывать восторг и радоваться тому, как идут их дела. Надеюсь, они смогут продолжить в том же духе".



"В Премьер-Лиге нет другой такой команды, которой я бы желал выиграть Премьер-Лигу".



"Фанаты знают, что я всегда буду неравнодушен к "Тоттенхэму", но я должен с уважением относиться к "Баварии", а также сосредоточить все свое внимание на "Баварии" и на достижении здесь максимального успеха".



"Поэтому я знаю, что будут вопросы, особенно когда "Тоттенхэм" выступает хорошо. Конечно, я надеюсь, они тоже будут как можно успешнее, но мое основное внимание связано с тем местом, где я сейчас, и с тем, чтобы проявлять себя в "Баварии", — цитирует Кейна The Independent.