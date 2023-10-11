Уэбб заявил, что Инглэнд был прав, не став останавливать игру после ошибки с голом Диаса

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что арбитр VAR Даррен Инглэнд был прав, когда не стал останавливать игру после ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" — "Ливерпуль".

Напомним, организация Уэбба была вынуждена признать судейскую ошибку после упомянутого матча Премьер-Лиги. Работая на VAR, Инглэнд думал, что рефери в поле Саймон Хупер изначально присудил гол "Ливерпулю", но Хупер положился на своего лайнсмена и гол Диаса не засчитал, а из видеостудии лишь прозвучала фраза "проверка завершена".

Практически сразу после того, как игра была возобновлена, Инглэнд и его ассистент Дэн Кук, осознали свой ляп, но просить Хупера остановить игру не стали.

Уэбб считает, что Инглэнд и Кук поступили правильно, но в то же время судейский корпус и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) собираются сделать выводы из случившегося.

"Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом (почему Инглэнд не попросил остановить игру и все-таки засчитать гол Диаса). Вообще-то, арбитр VAR и его ассистент тоже задавали себе этот вопрос, когда это случилось. Кажется, спустя 20 секунд".

"В тот момент они рассматривали возможность вмешаться и остановить игру, но осознали, что правила игры, установленные ФИФА и IFAB, не позволяют этого".

"Разумеется, в правилах игры описан процесс использования системы VAR, чтобы обеспечить ее стабильную работу в каждой лиге мира. Это не позволяет просто взять и отмотать время назад, поэтому они и решили не вмешиваться".

"Я знаю, что еще до случившегося IFAB знал о необходимости пересмотреть правила касательно использования VAR".

"Эта система работает уже семь лет, и на момент написания этих правил VAR еще не использовались нигде в мире. Они создали протокол, который очень хорошо служит игре. Но теперь мы пережили ряд ситуаций вроде увиденного на прошлой неделе".

"Мы можем дать обратную связь, и IFAB может взглянуть на это, чтобы кое-что подправить. Уверен, они обратят на это внимание".

"Одна из вещей, которые привлекли особое внимание в нашем случае, касается коммуникационных протоколов, которые по-настоящему важны для VAR, чтобы произошедшее не повторилось".

"Мы хотим, чтобы рефери в поле очень ясно доносил до VAR свое решение и чтобы VAR затем возвращалась к рефери, понимая, что они все ясно расслышали".

"Когда VAR говорит "проверка завершена", то что вы подтверждаете? Нужно говорить "проверка завершена, офсайд подтвержден". Это будет еще одним триггером для рефери в поле, чтобы понять ошибку".

"Мы прикладываем большие усилия, чтобы увиденная нами ошибка в столь важном матче больше никогда не повторилась", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.

Гол Луиса Диаса


Метки IFAB, PGMOL, VAR, Инглэнд, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1401

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 11.10.2023 08:01 # hammersmith
    что бы ни происходило в мире - хахлы в любом случае САСУТ и сасать продолжат. (с) владимир зеленский.

    (ответить)

  2. deman82 11.10.2023 07:46 # deman82
    все сат америку и лижут им писосо

    (ответить)

  3. insomniac 11.10.2023 07:46 # insomniac
    то есть, Уэбб открыто подтвердил, что по старому протоколу судья ВАР мог откровенно вводить главного рефери в заблуждение и ему за это ничего не будет???

    (ответить)

  4. largo-winch 11.10.2023 07:44 # largo-winch
    Порнозвезда Миа Калифа потеряла работу в медиа после того, как публично поддержала в своих соцсетях нападение ХАМАС на Израиль.

    КОРОЛЕВА!!!

    (ответить)

  5. zaeba1l 11.10.2023 07:19 # zaeba1l
    Хуйвард Уёбан

    (ответить)

  6. flfc 11.10.2023 07:11 # flfc
    Что ещё можно ожидать от Уэбка?

    (ответить)

  7. bmw-e34 11.10.2023 07:05 # bmw-e34
    Да куй с вашим варом, тут мир по пізде идёт.

    (ответить)

  8. wilegend 11.10.2023 06:07 # wilegend
    Продавайте свои далары, братишки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: