Уэбб заявил, что Инглэнд был прав, не став останавливать игру после ошибки с голом Диаса
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что арбитр VAR Даррен Инглэнд был прав, когда не стал останавливать игру после ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче "Тоттенхэм" — "Ливерпуль".
Напомним, организация Уэбба была вынуждена признать судейскую ошибку после упомянутого матча Премьер-Лиги. Работая на VAR, Инглэнд думал, что рефери в поле Саймон Хупер изначально присудил гол "Ливерпулю", но Хупер положился на своего лайнсмена и гол Диаса не засчитал, а из видеостудии лишь прозвучала фраза "проверка завершена".
Практически сразу после того, как игра была возобновлена, Инглэнд и его ассистент Дэн Кук, осознали свой ляп, но просить Хупера остановить игру не стали.
Уэбб считает, что Инглэнд и Кук поступили правильно, но в то же время судейский корпус и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) собираются сделать выводы из случившегося.
"Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом (почему Инглэнд не попросил остановить игру и все-таки засчитать гол Диаса). Вообще-то, арбитр VAR и его ассистент тоже задавали себе этот вопрос, когда это случилось. Кажется, спустя 20 секунд".
"В тот момент они рассматривали возможность вмешаться и остановить игру, но осознали, что правила игры, установленные ФИФА и IFAB, не позволяют этого".
"Разумеется, в правилах игры описан процесс использования системы VAR, чтобы обеспечить ее стабильную работу в каждой лиге мира. Это не позволяет просто взять и отмотать время назад, поэтому они и решили не вмешиваться".
"Я знаю, что еще до случившегося IFAB знал о необходимости пересмотреть правила касательно использования VAR".
"Эта система работает уже семь лет, и на момент написания этих правил VAR еще не использовались нигде в мире. Они создали протокол, который очень хорошо служит игре. Но теперь мы пережили ряд ситуаций вроде увиденного на прошлой неделе".
"Мы можем дать обратную связь, и IFAB может взглянуть на это, чтобы кое-что подправить. Уверен, они обратят на это внимание".
"Одна из вещей, которые привлекли особое внимание в нашем случае, касается коммуникационных протоколов, которые по-настоящему важны для VAR, чтобы произошедшее не повторилось".
"Мы хотим, чтобы рефери в поле очень ясно доносил до VAR свое решение и чтобы VAR затем возвращалась к рефери, понимая, что они все ясно расслышали".
"Когда VAR говорит "проверка завершена", то что вы подтверждаете? Нужно говорить "проверка завершена, офсайд подтвержден". Это будет еще одним триггером для рефери в поле, чтобы понять ошибку".
"Мы прикладываем большие усилия, чтобы увиденная нами ошибка в столь важном матче больше никогда не повторилась", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.
11.10.2023 06:00
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что бы ни происходило в мире - хахлы в любом случае САСУТ и сасать продолжат. (с) владимир зеленский.
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все сат америку и лижут им писосо
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то есть, Уэбб открыто подтвердил, что по старому протоколу судья ВАР мог откровенно вводить главного рефери в заблуждение и ему за это ничего не будет???
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Порнозвезда Миа Калифа потеряла работу в медиа после того, как публично поддержала в своих соцсетях нападение ХАМАС на Израиль.
КОРОЛЕВА!!!
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Хуйвард Уёбан
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Что ещё можно ожидать от Уэбка?
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Да куй с вашим варом, тут мир по пізде идёт.
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Продавайте свои далары, братишки
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