Клубы Премьер-Лиги решили промолчать насчет сотен убитых в Израиле

Клубы Премьер-Лиги решили хранить молчание насчет военного конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что над Даунинг-стрит и Сити-холл был поднят израильский флаг, чтобы почтить память сотен погибших в Израиле из-за нападения боевиков движения ХАМАС, английский футбол хранит упорное молчание насчет случившегося.



Как сообщает The Guardian, ни один клуб не выразил своих симпатий в отношении Израиля. Никаких заявлений не последовало со стороны Премьер-Лиги или FA, а также до сих пор не решен вопрос насчет минуты молчания перед товарищеским матчем сборных Англии и Австралии на "Уэмбли" в ближайшую пятницу.



Некоторые члены еврейского сообщества Великобритании считают, что футбол должен был выразить свою солидарность, как это неоднократно происходило в случае больших трагедий в прошлом.



По информации издания, это молчание с нежеланием клубов занимать сторону в давнем конфликте между Израилем и Палестиной, настраивая своих фанатов друг против друга.



Клубы предпочитают подождать, когда будет выработана общая позиция лиги насчет происходящего, и заявлений по своей инициативе делать не собираются.