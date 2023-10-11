Клубы Премьер-Лиги решили промолчать насчет сотен убитых в Израиле

Мячи Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги решили хранить молчание насчет военного конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что над Даунинг-стрит и Сити-холл был поднят израильский флаг, чтобы почтить память сотен погибших в Израиле из-за нападения боевиков движения ХАМАС, английский футбол хранит упорное молчание насчет случившегося.

Как сообщает The Guardian, ни один клуб не выразил своих симпатий в отношении Израиля. Никаких заявлений не последовало со стороны Премьер-Лиги или FA, а также до сих пор не решен вопрос насчет минуты молчания перед товарищеским матчем сборных Англии и Австралии на "Уэмбли" в ближайшую пятницу.

Некоторые члены еврейского сообщества Великобритании считают, что футбол должен был выразить свою солидарность, как это неоднократно происходило в случае больших трагедий в прошлом.

По информации издания, это молчание с нежеланием клубов занимать сторону в давнем конфликте между Израилем и Палестиной, настраивая своих фанатов друг против друга.

Клубы предпочитают подождать, когда будет выработана общая позиция лиги насчет происходящего, и заявлений по своей инициативе делать не собираются.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2023 00:05

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  1. brown-ale 11.10.2023 00:18 # brown-ale
    Это вам не русских отменять, тут посложнее будет.

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  2. ganinilyha 11.10.2023 00:07 # ganinilyha
    А почему вообще кого-то должно волновать мнение пиннающих мячики?

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