Уэбб: "VAR не стала бы вмешиваться, если бы Ковачич получил красную карточку"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что система VAR не стала бы вмешиваться, если бы полузащитник "Челси" Матео Ковачич был удален в недавнем матче против "Арсенала".

Рефери Майкл Оливер, напомним, показал Ковачичу только желтую карточку за грубую игру против капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.



По мнению Уэбба, независимо от цвета карточки, система VAR не стала бы вмешиваться, потому что в данном эпизоде не было явной ошибки рефери — в отличие от эпизода с удалением защитника "Челси" Мало Гюсто против "Астон Виллы".



"Это явно грубая игра, и я практически уверен, что в случае красной карточки Майкла Оливера от системы VAR последовала бы лаконичная фраза: "Проверка завершена". Но он этого не сделал, предъявив желтую карточку".



"Здесь часть его веса приходится на левую ногу, правая нога скользит по газону, а контакт происходит немного по касательной — в отличие от прямой игры ногой Гюсто".



"В этих эпизодах было несколько отличной, и я думаю, арбитр VAR решил, что здесь рефери не совершил явной ошибки. Если бы арбитр VAR вмешался, это бы означало, что он чувствует необходимость изменить решение рефери в поле".



"Думаю, ему повезло остаться на поле. Разумеется, VAR не предназначена для вторых желтых карточек, но я думаю, ему крайне повезло остаться в игре".



"Майкл Оливер — один из наших лучших рефери, один из лучших в мире, и нет сомнений, что он проанализирует этот эпизод", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.