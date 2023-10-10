"Барселона" интересуется Жоржиньо и Тиаго

"Барселона" проявляет интерес к полузащитникам Жоржиньо из "Арсенала" и Тиаго Алькантаре из "Ливерпуля".

По информации ESPN, до следующего сезона "Барселона" надеется подписать полузащитника оборонительного плана и двух крайних защитников.



Из-за своей финансовой ситуации "Барселона" вынуждена искать усиление среди свободных агентов или игроков, которые доступны за небольшие деньги ввиду своего возраста или истекающего контракта.



Утверждается, что главный тренер "Барселоны" Хави является большим фанатом полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха, который был предложен каталонскому клубу еще минувшим летом.



Минувшим летом "Барселона" не смогла позволить себе Киммиха, и не факт, что сможет позволить следующим летом, когда у Йозуа будет оставаться 12 месяцев по контракту.



Варианты с 31-летним Жоржиньо и 32-летним Алькантарой могут показаться "Барселоне" легче достижимыми. Также на радаре у Хави находится Гидо Родригес из "Реал Бетис".