Джексон перенес операцию и не поехал в сборную Сенегала
Нападающий "Челси" Николя Джексон отказался от вызова в сборную Сенегала из-за небольшой хирургической процедуры.
Испытав дискомфорт в области запястья перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Брайтона", два последних поединка Джексон сыграл со специальной защитой на правой руке.
В следующий понедельник Джексон должен был сыграть товарищеский матч сенегальцев против сборной Камеруна, однако в последний момент Николя отказался от поездки в национальную команду.
Джексон уже перенес операцию на запястье, однако Daily Mirror ожидает, что 22-летний нападающий успеет поправиться к первому для "Челси" матчу после международного перерыва — против "Арсенала" в Премьер-Лиге 21 октября.
Добавим, Джексон забил два гола в двух своих последних матчах за команду Маурисио Почеттино, огорчив "Брайтон" и "Бернли".
10.10.2023 21:00
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