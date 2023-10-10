Джексон перенес операцию и не поехал в сборную Сенегала

Нападающий "Челси" Николя Джексон отказался от вызова в сборную Сенегала из-за небольшой хирургической процедуры.

Испытав дискомфорт в области запястья перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Брайтона", два последних поединка Джексон сыграл со специальной защитой на правой руке.



В следующий понедельник Джексон должен был сыграть товарищеский матч сенегальцев против сборной Камеруна, однако в последний момент Николя отказался от поездки в национальную команду.



Джексон уже перенес операцию на запястье, однако Daily Mirror ожидает, что 22-летний нападающий успеет поправиться к первому для "Челси" матчу после международного перерыва — против "Арсенала" в Премьер-Лиге 21 октября.



Добавим, Джексон забил два гола в двух своих последних матчах за команду Маурисио Почеттино, огорчив "Брайтон" и "Бернли".