Бройя не интересен "Интеру"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг слухи о намерении своего клуба приобрести нападающего "Челси" Армандо Бройю в январе.

Бройю, несмотря на травму, связывали с переездом в Серию А еще минувшим летом, когда интерес к Армандо приписывали "Милану". Теперь игрока сватают в другой клуб с "Сан-Сиро".



Однако "Интер" не собирается покупать 22-летнего албанца, который недавно вернулся в строй и ранее в октябре забил свой первый гол в сезоне, отличившись против "Фулхэма".



"Нет, мне жаль, но это неправда, потому что мы довольны имеющимися нападающими".



"Я знаю Бройю и знаю, что он восстанавливается после серьезной травмы, а также забил гол. Надеюсь, с четверга он будет исполнять важную роль в национальной команде. Но что касается "Интера", то без шансов", — цитирует Аузилио Evening Standard.