"Бирмингем" надеется назначить Руни к уикенду

"Бирмингем" надеется назначить Уэйна Руни своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.

Только накануне "Бирмингем" уволил своего рулевого Джона Юстаса, который весьма уверенно начал новый сезон, выиграв дерби против "Вест Бромвича" в прошлую пятницу и оставив клуб на шестом месте в Чемпионшипе.



Незадолго до увольнения Юстаса было объявлено о том, что Руни покидает должность главного тренера "Ди Си Юнайтед", не сумев вывести клуб из Вашингтона в плей-офф МЛС.



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Бирмингем" ведет переговоры с представителями Руни, а сам Уэйн уже прилетел в Лондон и готовится к очной встрече с клубом второго английского дивизиона.



В "Бирмингеме" ожидают, что никаких проблем не возникнет, и легенда "Манчестер Юнайтед" приступит к работе уже на выходных.