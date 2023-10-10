УЕФА подтвердил, что Великобритания и Ирландия примут Евро-2028

УЕФА подтвердил, что Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии.

После решения Турции сосредоточиться на Евро-2032 у британской заявки не осталось конкурентов в борьбе за право принять Евро-2028.



И сегодня исполнительный комитет УЕФА лишь подтвердил, что пять британских наций примут Евро-2028. А Турция и Италии вместе проведут у себя Евро-2032.



В заявке, которую британцы подали в апреле, было предусмотрено 10 стадионов средней вместимостью 58,000 зрителей, включая шесть из Англии и по одному из Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.



УЕФА предсказывает, что Евро-2028 позволит заработать больше денег, чем какой-либо другой международный турнир, включая Евро-2032.