Эден Азар завершил игровую карьеру

Бывший вингер "Челси" Эден Азар объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет.

Азар оставил заметный след в английском футболе, представляя "Челси" после своего перехода из родного "Лилля" за 32 миллиона фунтов летом 2012.



Всего Эден забил 110 голов в 352 матчах за "Челси", выиграв с "синими" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы.



В 2019 году "Челси" продал Азара в "Челси" по сделке 130 млн. фунтов, включая бонусы, однако за четыре сезона в Мадриде Эден сыграл только 76 матчей, минувшим летом покинув испанский клуб.



В конце концов постоянные проблемы со здоровьем заставили Азара принять решение о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.



Добавим, за сборную Бельгии Азар сыграл 126 матчей и забил 33 гола, приняв участие в трех Чемпионатах Мира и двух Евро.