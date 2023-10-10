МЮ планирует покупку центрального защитника на 2024 год

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести центрального защитника в одно из двух ближайших трансферных окон.

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может выбирать в центре обороны из Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Виктора Линделефа, Харри Магуайра и Джонни Эванса.



Вместе с тем Магуайр основным игроком не рассматривается, едва не покинув "Юнайтед" еще минувшим летом, а контракт Эванса истекает в конце сезона. Мартинес только что перенес повторную операцию на стопе, а Варан демонстрирует склонность к травмам.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, из-за финансового фейр-плей возможности "Юнайтед" в январе будут ограничены, поэтому куда вероятнее, что "красные дьяволы" попытаются обзавестись нужным игроком уже следующим летом.



Целью номер один "Юнайтед" среди центральных защитников считается 23-летний Жан-Клер Тодибо из "Ниццы", которым "дьяволы" интересовались еще минувшим летом. Дополняют шорт-лист клуба с "Олд Траффорд" 19-летний Антониу Силва из "Бенфики" и Гонсалу Инасиу из "Спортинга".