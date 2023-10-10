Фердинанд сравнил старт карьеры Онана в МЮ с Де Хеа

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил старт карьеры голкипера Андре Онана на "Олд Траффорд" с Давидом Де Хеа.

Купленный у "Интера" за 47 миллионов фунтов минувшим летом Онана отметился рядом ошибок в своих первых матчах за "Юнайтед".



Фердинанд напоминает, что предшественник Онана в лице Де Хеа тоже начинал неважно, и верит, что Андре трезво оценивает свою игру.



"Он должен был спасать (когда забивал "Брентфорд"). На тренировке, он, наверное, отражает такие удары каждый день. Я видел цитату Петера Шмейхеля, который разговаривал с ним и сказал ему не подаваться давлению, связанному с выступлениям за "Манчестер Юнайтед".



"В данный момент он нервничает, совершая ошибки. Многие люди задаются вопросом, сможет ли он реабилитироваться. А я вспоминаю, когда пришел Де Хеа".



"Разумеется, он был моложе, но, знаете, он начал неважно. Кажется, в 10 первых матчах или около того его показатели были похожи с Онана".



"Думаю, если вы поговорите с Онана, он скажет: "Это не тот старт, как я хотел, я ничуть не близок к уровню, на котором привык выступать, и это не соответствует стандарту, требуемому в "Манчестер Юнайтед", поэтому мне нужно встряхнуться", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.