Невилл призвал фанатов МЮ оставить Мактоминея в покое

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заступился за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.

Достоверно известно, что "Юнайтед" был готов избавиться от Мактоминея минувшим летом, однако в итоге Скотт остался в родном клубе.



Мактоминея немало критиковали на старте нового сезона, поэтому Невилл чрезвычайно рад, что 26-летний шотландец смог отреагировать на это дублем, который принес "Юнайтед" победу против "Брентфорда" в минувший уикенд (2:1).



"Увиденное мной в последние недели — это просто классика того, как разлагается клуб, когда твои фанаты и люди из медиа ставят под сомнение трудолюбие парня, который является воспитанником академии".



"Извините, но я этого не понимаю. Это парень, который готов пробежать сквозь стену ради клуба. Мы говорим о грузе на твоих плечах, давлении и ощущении недостаточной поддержки в клубе, что может утяжелить твои ноги".



"Я говорил о тяжелых ногах в прошлом сезоне. Все мы увидели это в концовке сезона на примере "Арсенала".



"В случае со Скоттом Мактоминеем мы видели, что он выдающимся образом играл за сборную Шотландии. Затем он вернулся, чтобы сыграть на правом краю ромба против "Брайтона", и его ноги выглядели тяжелыми".



"Внезапно в социальных сетях появились клипы, как он не бежит назад. Я вижу в этом только давление и тяжесть от груза на плечах парня, который находится в "Манчестер Юнайтед" с пяти лет".



"В субботу был важный момент для него, и я рад за некоторых игроков, которых нещадно критиковали. Так бывает, когда ты выступаешь за клуб, который терпит неудачи. Ты перестаешь понимать, кто хорошие парни, а кто плохие парни. Ты начинаешь делать мишенью тех, кто здесь давно", — сообщил Невилл Sky Sports.