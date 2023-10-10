Тоуни жаждет перейти в "Арсенал"
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни жаждет перейти в "Арсенал" в январе.
Начало нового сезона показало, что "Арсеналу" не хватает проверенного бомбардира. Габриэль Жезус, Эдди Нкетиа и Кай Хаверц вместе взятые забили лишь четыре гола в рамках Премьер-Лиги.
По информации Daily Mail, главный тренер "Арсенала" Микель Артета ведет серьезные разговоры со своим селекционным департаментом насчет голевого дефицита.
Утверждается, что "Арсенал" жаждет заполучить Тоуни, а сам Тоуни жаждет перейти в "Арсенал". Благо восьмимесячная дисквалификация Айвена истекает как раз в январе.
Нюанс в том, что "Брентфорд" хочет за Тоуни за 80 миллионов фунтов. Даже если "Арсенал" найдет такие деньги посреди сезона, это может ограничить трансферную активность "канониров" следующим летом.
10.10.2023 13:00
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Айвен Харош! должен переходить!
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