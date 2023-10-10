Тоуни жаждет перейти в "Арсенал"

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни жаждет перейти в "Арсенал" в январе.

Начало нового сезона показало, что "Арсеналу" не хватает проверенного бомбардира. Габриэль Жезус, Эдди Нкетиа и Кай Хаверц вместе взятые забили лишь четыре гола в рамках Премьер-Лиги.

По информации Daily Mail, главный тренер "Арсенала" Микель Артета ведет серьезные разговоры со своим селекционным департаментом насчет голевого дефицита.

Утверждается, что "Арсенал" жаждет заполучить Тоуни, а сам Тоуни жаждет перейти в "Арсенал". Благо восьмимесячная дисквалификация Айвена истекает как раз в январе.

Нюанс в том, что "Брентфорд" хочет за Тоуни за 80 миллионов фунтов. Даже если "Арсенал" найдет такие деньги посреди сезона, это может ограничить трансферную активность "канониров" следующим летом.


Метки Арсенал, Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2023 13:00

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