Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

"Арсенал", наконец, обыграл "Манчестер Сити", возглавив таблицу вместе с неожиданным "Тоттенхэмом", а "Челси" и "Эвертон" добыли уверенные победы. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Арсенал", наконец, обыграл "Сити"



Когда "канониры" последний раз побеждали "Манчестер Сити" в чемпионате, в их составе забивали Оливье Жиру и Тео Уолкотт, а у "горожан" — Яя Туре. Из тех составов образца 2015 года в командах сохранился только Кевин Де Брюйне, но он не смог сыграть в воскресенье из-за травмы, что было для "Сити" заметной проблемой вместе с дисквалификацией Родри.



Долгожданная победа "Арсенала" над "Сити" в Премьер-Лиге может оказаться переломным моментом в отношениях команд Артеты и Гвардиолы. В прошлом сезоне именно две победы "горожан" в очных матчах во многом переломили ход чемпионской гонки и лишили "Арсенал" почвы под ногами. Сейчас же наблюдается обратная ситуация — уже "канониры" сумели догнать и обойти "Сити". И пусть нынешняя фаза сезона не дает возможности делать какие-то выводы и точные прогнозы, но "Арсенал" показал явные признаки прогресса по сравнению с прошлым чемпионатом.



С другой стороны, чемпионская гонка в этом сезоне может быть более широкой, чем противостояние двух команд. Стабильность демонстрирует "Ливерпуль", удивляет удачным стартом "Тоттенхэм", и не исключено, что кто-то из них окажется способным составить конкуренцию "горожанам" и "канонирам" на дистанции. Пока же "Арсенал" наслаждается тем, что смог прервать безвыигрышную серию в матчах с "горожанами" — пусть и не без доли везения.



"Тотттенхэм" на вершине — это аванс



После победы, добытой вдесятером в Лутоне, "шпоры" оказались на вершине турнирной таблицы. Это во многом стечение обстоятельств, и в клубе это прекрасно понимают. Анге Постекоглу вообще говорит, что строительство новой команды только начинается, и "Тоттенхэм" далек от своего пика при нынешнем составе, но промежуточное первое место в таблице — все же приятный бонус за отлично выполненную командой работу на старте сезона.



Микки Ван де Вен забил всего второй гол в своей карьере, но Постекоглу похвалил его в первую очередь за выдающиеся физические качества. Именно способность нидерландского защитника выполнять работу по всему полю позволила Постекоглу использовать его в атаке, когда команда осталась в меньшинстве.



Важной также оказалась уверенная и надежная игра итальянского голкипера Гульельмо Викарио — причем, не только в матче с "Лутоном", но и в большинстве поединков "Тоттенхэма" на старте сезона. Еще один фактор, который помогает "шпорам" — отсутствие еврокубковой нагрузки. Заметно, что команда Постекоглу выглядит свежее тех же "Виллы" и "Брайтона", которым приходится совмещать матчи в Европе и в Англии, без привычки играть в таком напряженном графике.



"Эвертон" подходит к дерби в хорошем настроении



В символическую сборную тура по версии портала WhoScored попали сразу четыре игрока "Эвертона": Тарковски, Дукуре, Гарнер и Харрисон. Это стало возможным благодаря высоким оценкам, которые получили практически все игроки "ирисок" по итогам матча с "Борнмутом". "Эвертон" оказался одной из двух команд (вторая — "Челси") в туре, добывших три очка уверенно, и после обидного поражения в матче с "Лутоном" такой результат придаст команде Шона Дайча уверенности перед мерсисайдским дерби, которое ждем нас сразу после международной паузы.



Шансы "Эвертона" на "Энфилде", даже после такой победы, невелики, но, по крайней мере, сейчас заметно, за счет чего команда способна сохранить себе место в Премьер-Лиге, а то и уйти от борьбы за выживание вообще. Полузащита "ирисок" с приходом Джека Харрисона обрела завершенный вид в том ее сочетании, которое было в матче с "Борнмутом", и если Харрисону, Гарнеру, Дукуре, Макнилу и Онана удастся избежать травм и продлить текущую форму, "Эвертон" избежит больших проблем в этом сложном сезоне.



Де Дзерби верит в новичков



Ни для кого не секрет, что селекция "Брайтона" работает практически идеально, и на место ушедшего за большие деньги игрока сразу находится тот, кто уже с первых матчей начинает поднимать свой ценник. Симон Адингра провел всего три матча в основе "чаек", но уже отметился голом в матче с "Ливерпулем", а мог забить еще раз, превратив жизнь Энди Робертсона в ад.



В центре же поля очень уверенно смотрелся 19-летний камерунец Карлос Балеба, которого купили на смену Мойсесу Кайседо. Но если сам эквадорец подводился к основе "чаек" постепенно, отыграв сезон в аренде, то Балеба уже сейчас должен вливаться в основной состав, так как "Брайтон" этим летом потерял еще и Алексиса Макаллистера и перестраивает игру в центре поля полностью.



Балеба выглядел очень уверенно против "Ливерпуля", продемонстрировав тактическую выучку и понимание футбола Де Дзерби, а также хорошую спортивную наглость. От "Брайтона" не ждали ничего хорошего после утомительного визита в Марсель, где пришлось отыгрываться, чтобы сохранить шансы в Лиге Европы, но команда Де Дзерби выдала с "Ливерпулем" еще одни 2:2 и мини-"камбэк".



"Челси" начинает извлекать пользу из своих вингеров



"Челси" добыл две победы кряду — пусть и всего лишь над "Фулхэмом" и "Бернли", командами с далеко не лучшей обороной, но три очка и там, и там были взяты уверенно. В обоих случаях основная угроза для противников "Челси" шла с левого фланга, и если с "дачниками" игру вел Михаил Мудрик, то против "Бернли" на его позиции блеснул Рахим Стерлинг.



Мудрик не смог попасть в основу "Челси" из-за повреждения, и Почеттино решил перевести на левый фланг Стерлинга, а справа задействовать Палмера — еще одного героя матча с "Бернли", забившего свой первый гол на новом месте и отдавшего голевую передачу. Именно вингеры сделали игру "Челси" в атаке заметно более целостной и конструктивной, и в конкуренции и взаимодействии Мудрика, Стерлинга и Палмера будет искать возможности для быстрого прогресса команды Почеттино.



"Со временем, когда все игроки будут в форме, конкуренция будет огромной, и это хорошо для команды", — сказал жизнерадостный Почеттино. Ведь у него есть еще Матсен, Мадуэке, Чуквуэмека и Нкунку!



Педро Нету выходит на ведущие роли в "Вулверхэмптоне"



Немногие игроки "Вулверхэмптона" так же хороши на старте сезона, как португальский вингер Педро Нету. 23-летний игрок, которым интересовались также скауты "Арсенала", долго адаптировался в "Вулверхэмптоне", но сейчас, похоже на то, что наступает его сезон.



Ни один из игроков в Премьер-Лиге не отдал больше голевых передач, чем Педру Нету (у Джеймса Мэддисона также 5 "ассистов"), но именно португалец организовал условия для автогола Рубена Диаша в матче с "Манчестер Сити", а это фактически — шестая голевая передача.



В матче с "Сити" Натан Аке не смог справиться со скоростью и силой бега Нету, прежде чем Диаш перевел мяч в свои ворота, а в воскресенье именно Пау Торрес был сбит с толку в движении, что привело к тому, что Хван Хи Чхан открыл счет. Нету упустил прекрасный шанс помочь "Вулверхэмптону" вернуть лидерство в матче против "Виллы" после того, как Торрес сравнял счет, но в остальном наслаждался еще одним блестящим выступлением в футболке "волков".



Кудус стучится в дверь основного состава "Вест Хэма"



Дэвид Мойес не спешит задействовать одного из главных летних новобранцев команды Мохамеда Кудуса — тот пока что не выходил в основе в Премьер-Лиге, хотя произвел хорошее впечатление в Лиге Европы и дважды забил в непростом матче с сербской командой "Бачка-Топола".



Однако у Мойеса есть привычка подводить новых игроков к основе постепенно, да и сейчас атака "Вест Хэма" выглядит хорошо и без ганца — в отличной форме Томаш Соучек, Джаррод Боуэн и Лукас Пакета, а именно кого-то из них нужно усадить на скамейку ради места в основе для Кудуса.



Но и в качестве джокера ганец хорош — именно его выход на замену и гол позволили набрать очки в матче с "Ньюкаслом". В сборной Ганы Кудус давно стал лидером, и есть все предпосылки к тому, что после возвращения из Африки он окажется в основе "Вест Хэма". Сейчас у Мойеса есть добротный выбор игроков в атаке, что очень уместно для игры на два фронта — ведь кроме Кудуса, есть еще Пабло Форнальс, Саид Бенрахма и Максвел Корне, а в атаке альтернативой Мичейлу Антонио будет Данни Ингс.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru