Чалоба по-прежнему хочет в "Баварию"

Защитник "Челси" Трево Чалоба с высокой вероятностью покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно и, возможно, отправится в "Баварию".

Чалобе с самого начала было понятно, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, однако Трево так и не смог подыскать для себя новое пристанище минувшим летом.



Чалоба до сих пор не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, и это подталкивает 24-летнего англичанина к смене клуба, когда такая возможность появится.



Как утверждает Sky Sport Germany, Чалоба по-прежнему хочет перейти в "Баварию" к бывшему главному тренеру "синих" Томасу Тухелю, который пытался его заполучить еще минувшим летом.



Чалоба остается в контакте с "Баварией", которая помышляет об аренде с опцией выкупа, но чемпионы Бундеслиги пока не начинали официальные переговоры с "Челси".