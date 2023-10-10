Невилл считает, что Премьер-Лигу, скорее, выиграет "Ливерпуль", чем "Тоттенхэм"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что чемпионство "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиге вероятнее, чем "Тоттенхэма".

На этот международный перерыв "Ливерпуль" ушел, занимая четвертое место в Премьер-Лиге. "Красные" уступают три очка "Тоттенхэму", который вместе с "Арсеналом" лидирует в таблице.



Однако Невилл не верит, что "Тоттенхэму" удастся завоевать титул. Гари отдает предпочтение "Ливерпулю", хотя все равно оценивает шансы "красных" ниже, чем "Арсенала" и "Манчестер Сити".



"Может ли "Ливерпуль" выиграть Премьер-Лигу? Они могут, и их победа вероятнее, чем "Тоттенхэма". Это бесспорно, в них кое-что есть".



"Они обладают выдающимся голкипером, который всегда спасает их в матчах, а также они обладают множеством нападающих, которые могут забивать голы".



"Они обладают хорошей линией нападения, их полузащита ориентирована на атаку. Вопрос в том, что они могут противопоставить Родри (у "Сити") и Райсу, Партею, Жоржиньо (у "Арсенала")".



"Есть ли у них эта оборонительная надежность? Если поставить Деклана Райса или Родри к ним в опорную зону, я бы сказал, что "Ливерпуль" определенно будет сражаться за титул".



"Я не совсем уверен, что "Ливерпуль" сможет выиграть Премьер-Лигу, но нет сомнений, что благодаря своему тренеру они в гонке".



"У них абсолютно выдающийся тренер, один из лучших, но я думаю, в конце все снова будет решаться между "Арсеналом" и "Сити", — сообщил Невилл Sky Sports.