"Пэлас" видит в Фонсеке преемника для Ходжсона

"Кристал Пэлас" рассматривает Паулу Фонсеку из "Лилля" в качестве преемника для своего главного тренера Роя Ходжсона.

Ходжсон только в марте вернулся на тренерский мостик "Пэлас", сместив Патрика Виейра. Прекрасно зная клуб изнутри, Рой мгновенно преобразил "орлов" и комфортно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, выиграв пять из девяти заключительных матчей сезона 2022/23.



Однако старт нового сезона выдался достаточно тяжелым для "Пэлас", который выиграл три из своих восьми матчей и забил лишь семь голов — только у "Лутона", "Борнмута" и "Шеффилд Юнайтед" результативность хуже.



76-летнему Ходжсону не грозит увольнение в ближайшее время, однако не самые убедительные результаты и, конечно, возраст Роя заставляют "Пэлас" задумываться о преемнике для старейшего тренера Премьер-Лиги всех времен.



По информации TEAMtalk, на эту роль клуб с "Селхерст Парк" рассматривает Фонсеку, чей контракт с "Лиллем" истекает в конце этого сезона.



Помимо 50-летнего португальца, чей "Лилль" сейчас занимает седьмое место в Лиге 1, в шорт-листе "Пэлас" также значится Киран Маккенна из "Ипсвича".