Боуэн хочет завершить карьеру в "Вест Хэме"

Джаррод Боуэн Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн заявил, что хочет провести у "молотобойцев" остаток своей карьеры.

В минувшее воскресенье "Вест Хэм" объявил о подписании с Боуэном нового контракта до лета 2030, тогда как предыдущее соглашение Джаррода истекало уже в 2025 году.

Ранее Боуэна сватали в "Ливерпуль" и "Ньюкасл", однако 26-летний англичанин, своим голом принесший "Вест Хэму" первый за 43 года трофей в прошлом сезоне, просто не видит себя в другом клубе.

"Клуб дал мне возможность, когда никто другой этого не хотел. Будет исключительно справедливо, если я отблагодарю клуб за это доверие. Я хочу остаться здесь, и я хочу остаться здесь на остаток своей карьеры", — цитирует Боуэна Evening Standard.


Метки Боуэн, Вест Хэм, контракты

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2023 08:00

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  1. vyrentz 10.10.2023 09:34 # vyrentz
    это настоящий британский футболист

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  2. largo-winch 10.10.2023 08:48 # largo-winch
    топарь нереальный

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  3. lahmatyj 10.10.2023 08:21 # lahmatyj
    Максимальное уважение!

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  4. liverpool888 10.10.2023 08:11 # liverpool888
    Редкая в наши дни преданность. Большой респект!

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