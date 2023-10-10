Боуэн хочет завершить карьеру в "Вест Хэме"

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн заявил, что хочет провести у "молотобойцев" остаток своей карьеры.

В минувшее воскресенье "Вест Хэм" объявил о подписании с Боуэном нового контракта до лета 2030, тогда как предыдущее соглашение Джаррода истекало уже в 2025 году.



Ранее Боуэна сватали в "Ливерпуль" и "Ньюкасл", однако 26-летний англичанин, своим голом принесший "Вест Хэму" первый за 43 года трофей в прошлом сезоне, просто не видит себя в другом клубе.



"Клуб дал мне возможность, когда никто другой этого не хотел. Будет исключительно справедливо, если я отблагодарю клуб за это доверие. Я хочу остаться здесь, и я хочу остаться здесь на остаток своей карьеры", — цитирует Боуэна Evening Standard.