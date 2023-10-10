Англия откажется от автоматической путевки на Евро-2028
Англия откажется от автоматической путевки на Евро-2028, несмотря на статус страны-хозяйки.
Во вторник УЕФА должен подтвердить, что Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии.
У совместной заявки британских наций просто не осталось конкурентов после того, как Турция решил сосредоточить усилия на Евро-2032 (совместно с Италией).
У УЕФА зарезервированы только две автоматических путевки для стран-хозяек, однако The Telegraph утверждает, что Англия сразу решила отказаться от такой привилегии.
В Англии считают, что для их сборной будет полезнее пройти отборочный турнир с матчами соревновательного характера, нежели длительный период довольствоваться товарищескими играми.
Вполне может быть, что все пять британских сборных примут участие в отборочном турнире, а две упомянутые путевки останутся "для подстраховки", если кто-либо из этой пятерки не преодолеет квалификацию.
10.10.2023 07:00
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