У Санчо заканчивается время, чтобы спасти свою карьеру в МЮ

У вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо заканчивается время, чтобы спасти свою карьеру в клубе с "Олд Траффорд".

Напомним, Санчо был изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как обвинил во лжи наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, раскритиковавшего работу своего подопечного на тренировках. Также Джейдон пожаловался, что из него делают козла отпущения.



Перед тем, как отстранить Санчо от тренировок и матчей "Юнайтед", Тен Хаг в частном разговоре сообщил Джейдону о необходимости извиниться — перед ним лично, а также с помощью публичного заявления.



По информации ESPN, Санчо до сих пор не принес свои извинения, но даже если это вдруг произойдет, раскаяние спустя более чем месяц уже не будет иметь того эффекта, как если бы Джейдон сделал это сразу.



Утверждается, что Тен Хаг полностью не закрывает дверь перед Санчо, но если 23-летний англичанин не переосмыслит свое поведение в самое ближайшее время, в январе ему придется покинуть "Юнайтед".



Добавим, контракт Санчо с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю истекает только летом 2026. Два года назад Джейдон был куплен у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов, и очевидно, сейчас "Юнайтед" едва ли может рассчитывать на возврат своих инвестиций.