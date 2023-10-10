"Рома" собирается выкупить Лукаку у "Челси"

Ромелу Лукаку "Рома" собирается выкупить нападающего Ромелу Лукаку у "Челси" в конце сезона за 37 миллионов фунтов.

Лукаку отправился в "Рому" на правах аренды после того, как отказал "Аль-Хилялю" и саботировал свое возвращение в "Интер". А с "Ювентусом" уже не смог договориться "Челси".

Несмотря на то, что в "Рому" Лукаку уезжал во многом от безысходности, Ромелу отлично освоился в команде Жозе Моуриньо, забив семь голов в восьми первых матчах.

Как сообщает Daily Mail, "Рома" уже планирует оставить Лукаку у себя, благо арендное соглашение с "Челси" предусматривает возможность выкупить 30-летнего бельгийца за заранее оговоренную сумму в 37 млн. фунтов.

Добавим, эта сумма на 60.5 млн. фунтов меньше того, что сами "синие" заплатили "Интеру" за Лукаку два года назад.


Метки Лукаку, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2023 00:05

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  1. narcot 10.10.2023 00:14 # narcot
    ща чмоу уволят, и макаку передумает))

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  2. kapitoxa 10.10.2023 00:09 # kapitoxa
    наконец нашел команду своего уровня

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