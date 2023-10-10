"Рома" собирается выкупить Лукаку у "Челси"

"Рома" собирается выкупить нападающего Ромелу Лукаку у "Челси" в конце сезона за 37 миллионов фунтов.

Лукаку отправился в "Рому" на правах аренды после того, как отказал "Аль-Хилялю" и саботировал свое возвращение в "Интер". А с "Ювентусом" уже не смог договориться "Челси".



Несмотря на то, что в "Рому" Лукаку уезжал во многом от безысходности, Ромелу отлично освоился в команде Жозе Моуриньо, забив семь голов в восьми первых матчах.



Как сообщает Daily Mail, "Рома" уже планирует оставить Лукаку у себя, благо арендное соглашение с "Челси" предусматривает возможность выкупить 30-летнего бельгийца за заранее оговоренную сумму в 37 млн. фунтов.



Добавим, эта сумма на 60.5 млн. фунтов меньше того, что сами "синие" заплатили "Интеру" за Лукаку два года назад.