"Рома" собирается выкупить Лукаку у "Челси"
"Рома" собирается выкупить нападающего Ромелу Лукаку у "Челси" в конце сезона за 37 миллионов фунтов.
Лукаку отправился в "Рому" на правах аренды после того, как отказал "Аль-Хилялю" и саботировал свое возвращение в "Интер". А с "Ювентусом" уже не смог договориться "Челси".
Несмотря на то, что в "Рому" Лукаку уезжал во многом от безысходности, Ромелу отлично освоился в команде Жозе Моуриньо, забив семь голов в восьми первых матчах.
Как сообщает Daily Mail, "Рома" уже планирует оставить Лукаку у себя, благо арендное соглашение с "Челси" предусматривает возможность выкупить 30-летнего бельгийца за заранее оговоренную сумму в 37 млн. фунтов.
Добавим, эта сумма на 60.5 млн. фунтов меньше того, что сами "синие" заплатили "Интеру" за Лукаку два года назад.
10.10.2023 00:05
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ща чмоу уволят, и макаку передумает))
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наконец нашел команду своего уровня
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