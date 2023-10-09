Бекхэм может вернуться в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм может получить работу в клубе с "Олд Траффорд", если катарскому шейху Джассиму удастся приобрести "красных дьяволов".

Шейх Джассим по-прежнему хочет купить "Юнайтед" целиком, несмотря на нерешительность, которую демонстрируют нынешние хозяева клуба Глэйзеры в последние месяцы.



Если шейху Джассиму все-таки удастся осуществить задуманное, то Бекхэм может занять амбассадорский пост в "Юнайтед", сообщает talkSPORT. Аналогичную роль Дэвид исполнял для Катара при проведении Чемпионата Мира.



Будучи игроком, Бекхэм выступал за "Юнайтед" с 1992 по 2003 год, завоевав шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Шейх Джассим хотел бы привлечь к работе в "Юнайтед" и других легенд клуба по примеру некоторых европейских грандов, включая "Баварию".