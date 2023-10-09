Йохан Ланге становится техническим директором "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" объявил о назначении Йохана Ланге на должность технического директора.

Ланге приступит к работе в "Тоттенхэме" с 1 ноября и фактически станет заменой для Фабио Паратичи, который покинул пост управляющего директора "шпор" в апреле из-за наложенной на него дисквалификации на 30 месяцев.



Ланге направляется в "Тоттенхэм" из "Астон Виллы", где он трудился спортивным директором с лета 2020. В этом сезоне роль Йохана изменилась ввиду прихода в бирмингемский клуб Мончи из "Севильи".



В "Тоттенхэме" 43-летний датчанин будет отвечать за селекционную и скаутскую работу, а также за аналитику в отношении первой команды и академии.