Йохан Ланге становится техническим директором "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" объявил о назначении Йохана Ланге на должность технического директора.
Ланге приступит к работе в "Тоттенхэме" с 1 ноября и фактически станет заменой для Фабио Паратичи, который покинул пост управляющего директора "шпор" в апреле из-за наложенной на него дисквалификации на 30 месяцев.
Ланге направляется в "Тоттенхэм" из "Астон Виллы", где он трудился спортивным директором с лета 2020. В этом сезоне роль Йохана изменилась ввиду прихода в бирмингемский клуб Мончи из "Севильи".
В "Тоттенхэме" 43-летний датчанин будет отвечать за селекционную и скаутскую работу, а также за аналитику в отношении первой команды и академии.
09.10.2023 22:00
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