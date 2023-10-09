Сака все-таки пропустит матчи сборной Англии против Австралии и Италии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака все-таки не примет участие в матчах против Австралии и Италии и теперь возвращается в свой клуб на лечение.
Ранее днем стало известно, что Сака прибыл в расположение сборной Англии, несмотря на слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты о том, что Букайо не сможет сыграть за национальную команду в этот международный перерыв.
Сака был осмотрен медицинским штабом английской сборной, после чего стало понятно, что травма задней поверхности бедра Букайо достаточно серьезна.
Таким образом, свои матчи против Австралии и Италии 13 и 17 октября, соответственно, англичане проведут без Сака, а Букайо будет проходить реабилитацию под наблюдением медиков "Арсенала".
Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никакого не вызывать взамен выбывшего игрока, оставшись с 24 футболистами.
До пропущенного матча против "Манчестер Сити" накануне Сака принимал участие в каждом из 87 предыдущих поединков "Арсенала" в Премьер-Лиге.
"Канониры" надеются, что им удастся поставить Сака на ноги к дерби против "Челси" 21 октября.
09.10.2023 21:00
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И даже тут Уорд Прауз мимо
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Жиру))
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87 матчей подряд у вингера, машина просто
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Отдохнёт, чтоб вернуться свежим и ебать проебалси))
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