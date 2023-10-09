Сака все-таки пропустит матчи сборной Англии против Австралии и Италии

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака все-таки не примет участие в матчах против Австралии и Италии и теперь возвращается в свой клуб на лечение.

Ранее днем стало известно, что Сака прибыл в расположение сборной Англии, несмотря на слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты о том, что Букайо не сможет сыграть за национальную команду в этот международный перерыв.

Сака был осмотрен медицинским штабом английской сборной, после чего стало понятно, что травма задней поверхности бедра Букайо достаточно серьезна.

Таким образом, свои матчи против Австралии и Италии 13 и 17 октября, соответственно, англичане проведут без Сака, а Букайо будет проходить реабилитацию под наблюдением медиков "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никакого не вызывать взамен выбывшего игрока, оставшись с 24 футболистами.

До пропущенного матча против "Манчестер Сити" накануне Сака принимал участие в каждом из 87 предыдущих поединков "Арсенала" в Премьер-Лиге.

"Канониры" надеются, что им удастся поставить Сака на ноги к дерби против "Челси" 21 октября.


Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 221

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hust 09.10.2023 21:18 # hust
    И даже тут Уорд Прауз мимо

    (ответить)

  2. lites 09.10.2023 21:15 # lites
    https://fc-arsenal.com/sites/default/files/inline-images/photo_2023-10-09_20-38-42.jpg
    Жиру))

    (ответить)

  3. fantasy-arsenal 09.10.2023 21:08 # fantasy-arsenal
    87 матчей подряд у вингера, машина просто

    (ответить)

  4. smm-man 09.10.2023 21:07 # smm-man
    Отдохнёт, чтоб вернуться свежим и ебать проебалси))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: