Сака все-таки пропустит матчи сборной Англии против Австралии и Италии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака все-таки не примет участие в матчах против Австралии и Италии и теперь возвращается в свой клуб на лечение.

Ранее днем стало известно, что Сака прибыл в расположение сборной Англии, несмотря на слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты о том, что Букайо не сможет сыграть за национальную команду в этот международный перерыв.



Сака был осмотрен медицинским штабом английской сборной, после чего стало понятно, что травма задней поверхности бедра Букайо достаточно серьезна.



Таким образом, свои матчи против Австралии и Италии 13 и 17 октября, соответственно, англичане проведут без Сака, а Букайо будет проходить реабилитацию под наблюдением медиков "Арсенала".



Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никакого не вызывать взамен выбывшего игрока, оставшись с 24 футболистами.



До пропущенного матча против "Манчестер Сити" накануне Сака принимал участие в каждом из 87 предыдущих поединков "Арсенала" в Премьер-Лиге.



"Канониры" надеются, что им удастся поставить Сака на ноги к дерби против "Челси" 21 октября.