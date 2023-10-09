В "Арсенале" уверены, что Салиба сыграет с "Челси"
"Арсенал" ожидает, что защитник Вильям Салиба примет участие в матче Премьер-Лиги против "Челси" сразу после международного перерыва.
Накануне Салиба помог "Арсеналу" одержать победу 1:0 над "Манчестер Сити", целиком сыграв матч на "Эмирейтс".
Однако затем Вильям был вынужден отказаться от поездки в сборную Франции, сославшись на травму большого пальца правой ноги.
Как уточняет Evening Standard, проблема с пальцем не является внезапной и беспокоила Салиба на протяжении нескольких недель. До сих пор Вильям играл, преодолевая болевые ощущения.
В "Арсенале" уверены, что 22-летний защитник будет в полном порядке после пары недель отдыха и обязательно сыграет против "Челси" 21 октября.
Также "Арсенал" оптимистично настроен насчет вингера Леандро Троссарда, который повредил заднюю поверхность бедра против "Сити" и не смог откликнуться на вызов в сборную Бельгии.
09.10.2023 20:00
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Последние комментарии:
От наших каличей есть новости?)
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Ещё и Сака не поедет в сборную.
Международный перерыв очень на руку Арсеналу :)
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