Саутгейт надеется, что Сака сыграет против Италии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется задействовать вингера "Арсенала" в матче против Италии на следующей неделе.

Напомним, из-за травмы задней поверхности бедра 22-летний Сака пропустил победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне.



После победы со счетом 1:0 наставник "канониров" Микель Артета заявил, что Сака не сможет сыграть за сборную Англии в этот международный перерыв, но, несмотря на это, в понедельник Букайо прибыл в расположение национальной команды.



Саутгейт хочет самостоятельно оценить состояние Сака и, как утверждает The Guardian, надеется, что Букайо сможет принять участие в отборочном матче к Евро-2024 против Италии 17 октября.



При этом товарищеский матч против сборной Австралии в ближайшую пятницу Сака точно пропустит.