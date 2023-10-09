"Бирмингем" уволил Юстаса и обратился к Руни
Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" уволил своего главного тренера Джона Юстаса и сделал запрос насчет Уэйна Руни.
Только в минувший уикенд Руни согласился досрочно прекратить свой контракт с "Ди Си Юнайтед", который он не смог вывести в плей-офф МЛС.
А уже сегодня, все еще находясь в Соединенных Штатах, Уэйн получил запрос от "Бирмингема", который пригласил легенду "Манчестер Юнайтед" к столу переговоров, сообщает Sky Sports.
Соответствующий запрос "Бирмингем" сделал после того, как в понедельник утром внезапно уволил Юстаса, который весьма уверенно начал новый сезон и считался целью для клубов Премьер-Лиги.
За свои 15 месяцев работы Юстас выиграл 21 из 63 матчей, включая победу 3:1 в дерби против "Вест Бромвича" в минувшую пятницу, после чего "Бирмингем" оказался на шестом месте в Чемпионшипе.
"В ближайшие дни будет объявлен новый главный тренер, который возьмет на себя создание индивидуальности и бесстрашного стиля игры, к которому будут стремиться все команды "Бирмингема", — говорится в заявлении клуба Чемпионшипа.
09.10.2023 18:00
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