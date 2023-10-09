"Бирмингем" уволил Юстаса и обратился к Руни

Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" уволил своего главного тренера Джона Юстаса и сделал запрос насчет Уэйна Руни.

Только в минувший уикенд Руни согласился досрочно прекратить свой контракт с "Ди Си Юнайтед", который он не смог вывести в плей-офф МЛС.



А уже сегодня, все еще находясь в Соединенных Штатах, Уэйн получил запрос от "Бирмингема", который пригласил легенду "Манчестер Юнайтед" к столу переговоров, сообщает Sky Sports.



Соответствующий запрос "Бирмингем" сделал после того, как в понедельник утром внезапно уволил Юстаса, который весьма уверенно начал новый сезон и считался целью для клубов Премьер-Лиги.



За свои 15 месяцев работы Юстас выиграл 21 из 63 матчей, включая победу 3:1 в дерби против "Вест Бромвича" в минувшую пятницу, после чего "Бирмингем" оказался на шестом месте в Чемпионшипе.



"В ближайшие дни будет объявлен новый главный тренер, который возьмет на себя создание индивидуальности и бесстрашного стиля игры, к которому будут стремиться все команды "Бирмингема", — говорится в заявлении клуба Чемпионшипа.