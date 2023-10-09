Фраппар рассудит сборные Англии и Австралии

Рефери-женщина Стефани Фраппар получила назначение на товарищеский матч сборных Англии и Австралии в ближайшую пятницу.

Фраппар вошла в историю в декабре прошлого года, когда стала первой женщиной-рефери, обслужившей матч мужского Чемпионата Мира. То была победа сборной Германии над Коста-Рикой со счетом 4:2 в Катаре.



А 13 октября 39-летней француженке предстоит стать первой женщиной-рефери, которая обслужит матч мужских сборных на "Уэмбли", сообщает BBC.



Судейская бригада Фраппар будет полностью французской, однако все помощники Стефани, включая арбитра VAR и его ассистента, — это мужчины.