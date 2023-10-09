Каррагер опасается, что "Ливерпулю" пока слишком рано претендовать на титул

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер сомневается, что "красные" уже в этом сезоне смогут побороться за титул Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил в 22 очках позади завоевавшего титул "Сити", даже не попав в Лигу Чемпионов.



В новой кампании "Ливерпуль" держится гораздо ближе к вершине таблицы, однако Каррагер чувствует, что команде Юргена Клоппа может потребоваться еще один год, чтобы достаточно окрепнуть.



"Возможно, для этого слишком рано и придется подождать год. Я по-прежнему думаю, что "Сити" имеет превосходство в оборонительном плане. Не думаю, что у их команды есть по-настоящему слабое место. Вопрос в том, как долго будет отсутствовать Де Брюйне. Также они лишились Гюндогана, игрока огромной важности для них, и это будет ощущаться".



"Посмотрим, как на "Сити" повлияют клубный Чемпионат Мира, дополнительные переезды и матчи. Матчи Лиги Европы будут менее напряженными для "Ливерпуля", нежели матчи Лиги Чемпионов. Если "Сити" и "Ливерпуль" далеко продвинутся в Европе, Юрген Клопп сможет чаще играть своим сильнейшим составом. Это может стать преимуществом "Ливерпуля". Давайте посмотрим где "Ливерпуль" будет в январе, потому что никогда не знаешь".



"У "Ливерпуля" совершенно новая полузащита, и ты не знал, как они начнут сезон. Поэтому в начале был небольшой скептицизм. Но сейчас похоже на то, что мы способны дать бой. Нам нужно подождать и посмотреть, где "Ливерпуль" будет после международного перерыва в ноябре. К тому времени "Ливерпуль" сыграет 12 матчей, и будет ясное представление, на что они претендуют".



"Нам все еще нужен опорный полузащитник. На мой взгляд Макаллистер таковым не является. Он хороший игрок, но он не опорник. Надеюсь, это удастся изменить в январе. Ходит много разговоров насчет Андре из "Флуминенсе". Если он тот, кого они хотят, то было бы замечательно подписать его в январе", — сообщил Каррагер Liverpool Echo.