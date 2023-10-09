Невилл: "Юнайтед" не попадет в топ-5"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Манчестер Юнайтед" завершит этот сезон ниже пятого места в Премьер-Лиге.

Чудом вырвав победу против "Брентфорда" в минувшую субботу (2:1), на международный перерыв "Юнайтед" ушел, располагаясь на 10-м месте в таблице.



"Юнайтед" выиграл только четыре из первых восьми матчей в Премьер-Лиге, и Невилл не ожидает, что команда Эрика Тен Хага так уж сильно ускорится с дальнейшим течением сезона.



"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" финиширует в топ-5 в этом сезоне".



"Думаю, им кое-чего не хватает для этого. И я этому удивлен, потому что семь или восемь недель назад я отводил им третье место. Но, если честно, с тех пор я увидел, что их голкипер так и не освоился. Думаю, он должен был спасать команду вчера (в матче против "Брентфорда"), и это проблема".



"Если твой голкипер не освоился, а команда вокруг слегка нестабильна, это создает большую проблему. Я сам проходил через это в "Юнайтед". Поэтому нет, я не вижу их в топ-5", — сообщил Невилл в своем подкасте.