Артета ожидал, что Мартинелли пропустит матч с "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что не ожидал задействовать нападающего Габриэля Мартинелли в матче против "Манчестер Сити".
Именно Мартинелли принес "Арсеналу" победу в воскресном матче Премьер-Лиги против "Сити", забив единственный гол на 86-й минуте.
Мартинелли вступил в игру с началом второго тайма, заменив получившего травму Леандро Троссарда, однако Артета даже не думал, что 22-летний бразилец успеет залечить заднюю поверхность бедра к субботе.
"Никто не ожидал, что он будет в заявке. Медики говорили, что это слишком рано для него. Но он твердил: "Я буду готов, я буду готов".
"Вчера он приехал. Он принял участие в тренировке и сказал, что готов сыграть. Затем Лео получил травму, и он нам пригодился. Я посмотрел на него, он был одет в форму и готов выйти на поле", — сообщил Артета Sky Sports.
Добавим, до победы над "Сити" Мартинелли пропустил пять предыдущих матчей "Арсенала".
09.10.2023 13:00
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Бойтесь Арсенала. Теперь никому ничего не светит)
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Хватит уже про арсосити писать. Проехали и забыли.
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Это правда
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С победой
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