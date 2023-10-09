Артета ожидал, что Мартинелли пропустит матч с "Сити"

Габриэль Мартинелли Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что не ожидал задействовать нападающего Габриэля Мартинелли в матче против "Манчестер Сити".

Именно Мартинелли принес "Арсеналу" победу в воскресном матче Премьер-Лиги против "Сити", забив единственный гол на 86-й минуте.

Мартинелли вступил в игру с началом второго тайма, заменив получившего травму Леандро Троссарда, однако Артета даже не думал, что 22-летний бразилец успеет залечить заднюю поверхность бедра к субботе.

"Никто не ожидал, что он будет в заявке. Медики говорили, что это слишком рано для него. Но он твердил: "Я буду готов, я буду готов".

"Вчера он приехал. Он принял участие в тренировке и сказал, что готов сыграть. Затем Лео получил травму, и он нам пригодился. Я посмотрел на него, он был одет в форму и готов выйти на поле", — сообщил Артета Sky Sports.

Добавим, до победы над "Сити" Мартинелли пропустил пять предыдущих матчей "Арсенала".


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Мартинелли, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 730

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  1. tot35 09.10.2023 14:02 # tot35
    Бойтесь Арсенала. Теперь никому ничего не светит)

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  2. electric 09.10.2023 13:33 # electric
    Хватит уже про арсосити писать. Проехали и забыли.

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  3. gameboy 09.10.2023 13:30 # gameboy
    Это правда

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  4. sisyazavr 09.10.2023 13:29 # sisyazavr
    С победой

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