Артета ожидал, что Мартинелли пропустит матч с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что не ожидал задействовать нападающего Габриэля Мартинелли в матче против "Манчестер Сити".

Именно Мартинелли принес "Арсеналу" победу в воскресном матче Премьер-Лиги против "Сити", забив единственный гол на 86-й минуте.



Мартинелли вступил в игру с началом второго тайма, заменив получившего травму Леандро Троссарда, однако Артета даже не думал, что 22-летний бразилец успеет залечить заднюю поверхность бедра к субботе.



"Никто не ожидал, что он будет в заявке. Медики говорили, что это слишком рано для него. Но он твердил: "Я буду готов, я буду готов".



"Вчера он приехал. Он принял участие в тренировке и сказал, что готов сыграть. Затем Лео получил травму, и он нам пригодился. Я посмотрел на него, он был одет в форму и готов выйти на поле", — сообщил Артета Sky Sports.



Добавим, до победы над "Сити" Мартинелли пропустил пять предыдущих матчей "Арсенала".