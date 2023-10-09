Артета: "Райя был превосходен"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заступился за своего голкипера Давида Райю после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В воскресенье Райя помог "Арсеналу" отпраздновать победу 1:0 над "Сити", однако в матче на "Эмирейтс" был эпизод, когда Давид едва не стал виновником пропущенного гола.



Нападающий "горожан" Хулиан Альварес заблокирован вынос Райей мяча, и снаряд чудом разминулся с воротами. Тем не менее, Артета доволен, что Давид следовал его инструкциям и старался играть в пас.



"Это моя вина, целиком моя вина. Фанаты могут освистывать меня, потому что это я просил его об этом. Особенно против больших команд ты склонен делать другие вещи, из-за чего оказываешься в большой, большой, большой беде".



"Он был превосходен в том, как доминировал в своей штрафной, как выходил на передачи с флангов и со стандартов. Он взял ряд больших мячей".



"Трибуны могут подтолкнуть игрока просто выбить мяч куда-нибудь. Я сказал ему, чтобы он воздерживался от этого. Он этого не делал и в конце концов был вознагражден. Команда начала гораздо лучше играть в игру, как мы хотим", — цитирует Артету Daily Mail.