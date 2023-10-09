Босс "Баварии" назвал цену за Кейна
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс поведал, сколько на самом деле его клуб заплатил "Тоттенхэму" за нападающего Харри Кейна минувшим летом.
Перед самым стартом нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" согласился отпустить Кейна в "Баварию". Во многом "шпоры" были вынуждены пойти на сделку с клубом из Мюнхена, потому что от контракта Харри оставался только один год.
Ранее было принято считать, что "Тоттенхэм" выручил за 30-летнего Кейна минимум 100 миллионов фунтов, однако Хенесс уверяет, что капитан сборной Англии стоил ощутимо дешевле.
"Мы потратили только 95 миллионов евро (82 млн. фунтов) на приобретение Кейна", — сообщил Хенесс немецкому изданию BR24.
Добавим, в своих девяти первых матчах за "Баварию" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов Кейн забил девять голов и отдал пять результативных передач.
09.10.2023 11:00
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