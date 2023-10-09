Артета: "Мы победили лучшую команду в мире"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что в лице "Манчестер Сити" его подопечные победили лучшую команду в мире.

Гол Габриэля Мартинелли на 86-й минуте позволил "Арсеналу" впервые с 2015 года одолеть "Сити" в рамках Премьер-Лиги. Благодаря этому результату "канониры" обошли "горожан" и вместе с соседями из "Тоттенхэма" возглавили таблицу.

Артета доволен не только результатом, но и той манерой, в которой "Арсенал" победил сделавшую требл в прошлом сезоне команду.

"Мы так много лет не побеждали их, и это можно было почувствовать. Думаю, сегодня мы победили лучшую команду в мире, насчет этого нет сомнений".

"Мы сделали это замечательным образом, потому что были моменты, когда нам приходилось терпеть, и моменты, когда мы продемонстрировали настоящее желание, целеустремленность и веру в то, что можем победить их. Поэтому я очень рад. Это дает команде посыл насчет того, чтобы продолжать верить в то, что они делают, потому что они являются замечательной группой игроков", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 562

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 09.10.2023 10:29 # osnovnoy2005
    вы же с Ливерпулем ещё не играли...о какой лучшей команде он говорит?

    (ответить)

  2. gameboy 09.10.2023 10:22 # gameboy
    Это правда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: