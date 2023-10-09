У игроков "Сити" случилась стычка с тренером "Арсенала"

Кайл Уолкер У игроков "Манчестер Сити" случилась стычка с членом тренерского штаба "Арсенала" после поражения 1:0 на "Эмирейтс".

Игроки "Сити" в расстроенных чувствах покидали поле "Эмирейтс", пропустив единственный гол в концовке воскресного матча Премьер-Лиги.

Около подтрибунного тоннеля защитник "Сити" Кайл Уолкер отказался пожать руку тренера по стандартным положениям "Арсенала" Николаса Ховера, который провел два года у "горожан" на аналогичной должности до своего перехода к "канонирам" в 2021.

Страсти дополнительно накалились, когда своего партнера по команде поддержал Эрлинг Холанд. Только вмешательство персонала и службы безопасности позволило избежать рукоприкладства.

"Я знаю, что произошло, но я не буду ничего говорить. Они ("Арсенал") знают причину", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Daily Mail.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3694

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Последние комментарии:




  1. khonbaev 09.10.2023 10:35 # khonbaev
    Даже с помощью Оливера голубые не смогли выигрыват, так почему злишься пидор ты реально слабый

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  2. xxa 09.10.2023 10:09 # xxa
    Одним словом голубые

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  3. osnovnoy2005 09.10.2023 09:52 # osnovnoy2005
    и свинья свой пятак всунула, свинью на холодец.

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  4. ab55khan 09.10.2023 09:22 # ab55khan
    нужно уметь проигрывать! чтобы не было пожми руку и пи*дуй дальше !

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  5. largo-winch 09.10.2023 09:07 # largo-winch
    нормас подорвались куртизанки шейховские. дискву на 10 матчей за неспортивное поведение

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  6. sausage 09.10.2023 09:05 # sausage
    Мда, конченный какие-то люди. Ну ладно Уолкер, у него возможно реально были причины, ну а этот викинг недоделанный куда?

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