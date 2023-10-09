У игроков "Сити" случилась стычка с тренером "Арсенала"
У игроков "Манчестер Сити" случилась стычка с членом тренерского штаба "Арсенала" после поражения 1:0 на "Эмирейтс".
Игроки "Сити" в расстроенных чувствах покидали поле "Эмирейтс", пропустив единственный гол в концовке воскресного матча Премьер-Лиги.
Около подтрибунного тоннеля защитник "Сити" Кайл Уолкер отказался пожать руку тренера по стандартным положениям "Арсенала" Николаса Ховера, который провел два года у "горожан" на аналогичной должности до своего перехода к "канонирам" в 2021.
Страсти дополнительно накалились, когда своего партнера по команде поддержал Эрлинг Холанд. Только вмешательство персонала и службы безопасности позволило избежать рукоприкладства.
"Я знаю, что произошло, но я не буду ничего говорить. Они ("Арсенал") знают причину", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Daily Mail.
09.10.2023 09:00
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Даже с помощью Оливера голубые не смогли выигрыват, так почему злишься пидор ты реально слабый
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Одним словом голубые
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и свинья свой пятак всунула, свинью на холодец.
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нужно уметь проигрывать! чтобы не было пожми руку и пи*дуй дальше !
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нормас подорвались куртизанки шейховские. дискву на 10 матчей за неспортивное поведение
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Мда, конченный какие-то люди. Ну ладно Уолкер, у него возможно реально были причины, ну а этот викинг недоделанный куда?
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