У игроков "Сити" случилась стычка с тренером "Арсенала"

У игроков "Манчестер Сити" случилась стычка с членом тренерского штаба "Арсенала" после поражения 1:0 на "Эмирейтс".

Игроки "Сити" в расстроенных чувствах покидали поле "Эмирейтс", пропустив единственный гол в концовке воскресного матча Премьер-Лиги.



Около подтрибунного тоннеля защитник "Сити" Кайл Уолкер отказался пожать руку тренера по стандартным положениям "Арсенала" Николаса Ховера, который провел два года у "горожан" на аналогичной должности до своего перехода к "канонирам" в 2021.



Страсти дополнительно накалились, когда своего партнера по команде поддержал Эрлинг Холанд. Только вмешательство персонала и службы безопасности позволило избежать рукоприкладства.



"Я знаю, что произошло, но я не буду ничего говорить. Они ("Арсенал") знают причину", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Daily Mail.