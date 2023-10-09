Артета не отпустит Сака в сборную Англии

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его вингер Букайо Сака недоступен на предстоящие матчи сборной Англии.

22-летний Сака сыграл 87 матчей "Арсенала" подряд в Премьер-Лиге, но в воскресенье эта серия прервалась, потому что Букайо не попал даже в числе запасных на домашнюю игру против "Манчестер Сити".



Отсутствие Сака было связано с его проблемами с задней поверхностью бедра, из-за чего Букайо требовалась вынужденная замена против "Борнмута" в предыдущий уикенд и против "Ланса в прошлый вторник.



После победы над "Сити" со счетом 1:0 Артета подтвердил, что его подопечный не поможет сборной Англии против Австралии 13 октября и против Италии четырьмя днями позже.



"Нет, он не успеет. Он не провел ни одной тренировки. В данный момент он не может играть в футбол".



"Он испытывал некоторый дискомфорт, но в такого рода матче у тебя есть соблазн рискнуть. Тем не менее, вчера он не мог тренироваться, а значит его участие было исключено. Это большая потеря, но мы лишились ряда игроков за последние недели, и нам пришлось адаптироваться", — цитирует Артету Evenig Standard.