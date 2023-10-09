Шмейхель считает, что Онана теряет доверие партнеров по МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что голкипер "красных дьяволов" Андре Онана теряет доверие своих партнеров по команде.
Накануне Онана отпраздновал с "Юнайтед" волевую победу над "Брентфордом" со счетом 2:1, но в эпизоде с пропущенным голов вновь сыграл неважно.
По словам Шмейхеля, он несколько раз разговаривал с Онана о том, как 27-летний камерунец должен реагировать на свои ошибки, но пока все тщетно.
"Я много думаю о том, что он под давлением из-за своих ошибок. Я разговаривал с ним после "Баварии". Я также разговаривал с ним после "Галатасарая", и он был очень подавлен из-за совершенных ошибок".
"Я пытаюсь разговаривать с ним о том, что значит представлять "Манчестер Юнайтед", и я объясняю, что ты должен спрятать совершенные ошибки в коробку и убрать ее в сторону".
"Если ты совершил ошибку в матче, это может быть заметная ошибка или ошибка, которую мы не видим. Но ты должен подождать до конца матча, до ночи или вроде того, чтобы подумать об этом и проанализировать это. Потому что в игре ты должен быть готов к следующему моменту. Иначе ты совершишь следующую ошибку. И теперь он расстраивает всю команду. Они больше не будут ему доверять и, это не есть хорошо", — цитирует Шмейхеля Daily Mirror.
09.10.2023 07:00
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Последние комментарии:
Хорошо что какой то интерес Челси перебили МЮ!
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Онана прямой конкурент лузерпульского Кариуса на звание лучшего вратаря в играх ЛЧ... подарить его кому угодно плюс приложить Тен Хага виде бонуса...
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Считает, и хуй бы с ним;
Мы с ним и не такое видали
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