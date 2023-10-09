Шмейхель считает, что Онана теряет доверие партнеров по МЮ

Андре Онана Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что голкипер "красных дьяволов" Андре Онана теряет доверие своих партнеров по команде.

Накануне Онана отпраздновал с "Юнайтед" волевую победу над "Брентфордом" со счетом 2:1, но в эпизоде с пропущенным голов вновь сыграл неважно.

По словам Шмейхеля, он несколько раз разговаривал с Онана о том, как 27-летний камерунец должен реагировать на свои ошибки, но пока все тщетно.

"Я много думаю о том, что он под давлением из-за своих ошибок. Я разговаривал с ним после "Баварии". Я также разговаривал с ним после "Галатасарая", и он был очень подавлен из-за совершенных ошибок".

"Я пытаюсь разговаривать с ним о том, что значит представлять "Манчестер Юнайтед", и я объясняю, что ты должен спрятать совершенные ошибки в коробку и убрать ее в сторону".

"Если ты совершил ошибку в матче, это может быть заметная ошибка или ошибка, которую мы не видим. Но ты должен подождать до конца матча, до ночи или вроде того, чтобы подумать об этом и проанализировать это. Потому что в игре ты должен быть готов к следующему моменту. Иначе ты совершишь следующую ошибку. И теперь он расстраивает всю команду. Они больше не будут ему доверять и, это не есть хорошо", — цитирует Шмейхеля Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Онана, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2023 07:00

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  1. chelsiukpro 09.10.2023 08:48 # chelsiukpro
    Хорошо что какой то интерес Челси перебили МЮ!

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  2. kojan 09.10.2023 08:13 # kojan
    Онана прямой конкурент лузерпульского Кариуса на звание лучшего вратаря в играх ЛЧ... подарить его кому угодно плюс приложить Тен Хага виде бонуса...

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  3. closer 09.10.2023 07:43 # closer
    Считает, и хуй бы с ним;
    Мы с ним и не такое видали

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