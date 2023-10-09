Шмейхель считает, что Онана теряет доверие партнеров по МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что голкипер "красных дьяволов" Андре Онана теряет доверие своих партнеров по команде.

Накануне Онана отпраздновал с "Юнайтед" волевую победу над "Брентфордом" со счетом 2:1, но в эпизоде с пропущенным голов вновь сыграл неважно.



По словам Шмейхеля, он несколько раз разговаривал с Онана о том, как 27-летний камерунец должен реагировать на свои ошибки, но пока все тщетно.



"Я много думаю о том, что он под давлением из-за своих ошибок. Я разговаривал с ним после "Баварии". Я также разговаривал с ним после "Галатасарая", и он был очень подавлен из-за совершенных ошибок".



"Я пытаюсь разговаривать с ним о том, что значит представлять "Манчестер Юнайтед", и я объясняю, что ты должен спрятать совершенные ошибки в коробку и убрать ее в сторону".



"Если ты совершил ошибку в матче, это может быть заметная ошибка или ошибка, которую мы не видим. Но ты должен подождать до конца матча, до ночи или вроде того, чтобы подумать об этом и проанализировать это. Потому что в игре ты должен быть готов к следующему моменту. Иначе ты совершишь следующую ошибку. И теперь он расстраивает всю команду. Они больше не будут ему доверять и, это не есть хорошо", — цитирует Шмейхеля Daily Mirror.