Салиба не поедет в сборную Франции из-за травмы

Сразу после победы 1:0 над "Манчестер Сити" защитник "Арсенала" Вильям Салиба был вынужден отказаться от поездки в сборную Франции.

В воскресенье Салиба сыграл важную роль в победе над действующим чемпионом Премьер-Лиги. Вильям помог сдержать Эрлинга Холанда и позволил сопернику нанесли только четыре удара, включая единственный в створ.



После окончания матча на "Эмирейтс" стало известно, что 22-летний Салиба не сможет откликнуться на вызов в сборную Франции из-за травмы большого пальца правой стопы. Вильям останется в "Арсенале" на лечение.



В своем заявлении Федерация футбола Франции сообщает, что на место Салиба в команду Дидье Дешама, которой предстоит сыграть против Голландии и Шотландии в этот международный перерыв, был вызван Жан-Клер Тодибо из "Ниццы".