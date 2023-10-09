Гвардиола поздравил "Арсенал" с победой над "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Арсенал" с победой над своей командой.
В воскресенье "Сити" впервые с 2015 года проиграл "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, однако после поражения 1:0 Гвардиола не стал унывать.
Гвардиола чувствует, что судьбу матча решил один эпизод, и Хосеп обещает, что после международного перерыва его команда отреагирует.
"Мы очень хорошо начали, создав два или три момента. Они хорошо начали второй тайм, поймав ритм. Игра была упорной, а свой гол они забили с рикошетом. Они победили, поздравляю их".
"Мы старались. Думаю, у обеих команд было не так много моментов. Думаю, обе команды были хороши в высоком прессинге. Это была упорная игра в концовке, и судьбу матча определил один эпизод".
"10 минут было ощущение, что "Арсенал" переигрывает нас, но в остальном игра было равной. У нас были свои моменты, и это был упорный матч. К сожалению, победу одержали они".
"Теперь у нас два поражения подряд (в Премьер-Лиге), и впереди сборные. Надеюсь, игроки вернутся здоровыми, и затем мы снова пойдем в бой. Возможно, будет немного лучше остаться чуть позади конкурентов и посмотреть, что нам нужно сделать, чтобы превзойти их".
"Отсутствие Родри? Этот фактор нельзя не учитывать. Мы выпустили игроков, чтобы контролировать больше передач, но "Арсенал" был агрессивен в этих зонах. Мы вернемся и продолжим. Мы будем двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
09.10.2023 00:05
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