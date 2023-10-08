Артета — о победе над "Сити": "Я так горжусь"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от победы 1:0 над "Манчестер Сити".

Проиграв все 12 предыдущих встреч с "Сити" в Премьер-Лиге, в воскресенье "Арсенал" взял реванш у своего заклятого врага.

"Канонирам" удалось вырвать победу благодаря позднему голу Габриэля Мартинелли, и этот результат чрезвычайно радует Артету, который не придает значения тому, что соперник тоже имел свои моменты.

"Я так горжусь. Это был правильный момент с правильными людьми и правильными игроками. Мы знали, что нам придется терпеть, и мы терпели. Тебе нужна большая игра и поддержка трибун. Это ощущается как большая победа".

"Мы не лучшим образом начали матч, позволили им подать угловой, но затем мы установили кое-какой контроль над игрой, а второй тайм мы начали действительно хорошо. Мы диктовали игру и были по-настоящему агрессивны. Замены также помогли. В эпизоде с голом они продемонстрировали мастерство высшего уровня".

"Сити" доставляет тебе много проблем, но и мы доставили им много проблем. Непросто извлечь что-нибудь из такого матча. Нужно правильно выбрать момент времени, совершить правильное движение и правильно распорядиться своим шансом. Мне понравилась наша храбрость".

"Против такого соперника непременно будут эти сложные моменты. Ты должен быть устремлен вперед, контролировать эмоции и быть уверенным, что не попадешься в их ловушки", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 23:00

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  1. aliluya-nn 08.10.2023 23:47 # aliluya-nn
    Между прочим позволили МС только 4 удара по воротам нанести ..пишут, что при Пепе еще такой херни не было)

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  2. makeewadim 08.10.2023 23:21 # makeewadim
    Рад за Артету!Хаверц как ружъё Достоевского))что в челси, что в арсе

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