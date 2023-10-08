Артета — о победе над "Сити": "Я так горжусь"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от победы 1:0 над "Манчестер Сити".

Проиграв все 12 предыдущих встреч с "Сити" в Премьер-Лиге, в воскресенье "Арсенал" взял реванш у своего заклятого врага.



"Канонирам" удалось вырвать победу благодаря позднему голу Габриэля Мартинелли, и этот результат чрезвычайно радует Артету, который не придает значения тому, что соперник тоже имел свои моменты.



"Я так горжусь. Это был правильный момент с правильными людьми и правильными игроками. Мы знали, что нам придется терпеть, и мы терпели. Тебе нужна большая игра и поддержка трибун. Это ощущается как большая победа".



"Мы не лучшим образом начали матч, позволили им подать угловой, но затем мы установили кое-какой контроль над игрой, а второй тайм мы начали действительно хорошо. Мы диктовали игру и были по-настоящему агрессивны. Замены также помогли. В эпизоде с голом они продемонстрировали мастерство высшего уровня".



"Сити" доставляет тебе много проблем, но и мы доставили им много проблем. Непросто извлечь что-нибудь из такого матча. Нужно правильно выбрать момент времени, совершить правильное движение и правильно распорядиться своим шансом. Мне понравилась наша храбрость".



"Против такого соперника непременно будут эти сложные моменты. Ты должен быть устремлен вперед, контролировать эмоции и быть уверенным, что не попадешься в их ловушки", — цитирует Артету Sky Sports.