Боуэн связал свое будущее с "Вест Хэмом" до 2030 года

"Вест Хэм" объявил о подписании со своим вингером Джарродом Боуэном нового контракта до 2030 года.

Боуэн утвердился в качестве ключевого игрока "Вест Хэма" после своего перехода из "Халла" за 25 миллионов фунтов в январе 2020.



Джаррод стал автором победного для "молотобойцев" гола в финале Лиги Конференций против "Фиорентины" в прошлом сезоне, а также отлично начал новую кампанию, отличившись пять раз и отдав две результативные передачи в девяти матчах.



Ранее пресса сообщала об интересе к Боуэну со стороны "Ливерпуля" и "Ньюкасла", однако 26-летний англичанин решил посвятить лучшие годы своей карьеры "Вест Хэму".



"Я так рад заключить новый долгосрочный контракт с "Вест Хэмом". Каждый знает, что этот клуб значит для меня, поэтому тот факт, что я связал свое будущее до 2030 год, имеет такое большое значение для меня и моей семьи".



"Я наслаждаюсь каждой минутой своего пребывания здесь. Победа в Лиге Конференций в Праге стала удивительным моментом, а победный гол на последней минуте запомнится мне навсегда".



"Теперь мы хотим испытывать это чувство снова и снова — мы хотим создать больше воспоминаний вместе ради наших великолепных фанатов и этого великолепного клуба", — сообщил Боуэн.



Добавим, всего Боуэн совершил 78 результативных действий в своих 167 матчах за "Вест Хэм".