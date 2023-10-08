Клопп не уверен, заслуживал ли Гросс удаления

Паскаль Гросс и Доминик Собослаи Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, заслуживал ли полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс удаления за фол в штрафной площади.

В воскресенье "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 на "Амекс", причем свой второй гол "красные" забили с пенальти в концовке первого тайма.

Тот пенальти был назначен за фол Гросса на Доминике Собослаи, однако ни рефери Энтони Тэйлор, ни система VAR не увидели повода для желтой или красной карточки, и Клоппу это сложно понять.

"Я не знаю — у меня нет представления".

"Я думал, что фол в штрафной — это желтая карточка. А если фол совершен за пределами штрафной, тогда это красная. Я не знаю — не говорите со мной насчет правил. Я беру, что дают", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Брайтон, Гросс, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 21:00

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  1. gerrard08 08.10.2023 21:45 # gerrard08
    Журналисты уже из пальца высасывают провокации. Кк и пенка эта абсолютный ту мач. Мб жк но и то на усмотрение рефа, пенка жб

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  2. bmw-e34 08.10.2023 21:30 # bmw-e34
    Та вообще покуй. С игры нужно было забивать, а не уповать на пенки и карточки.

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  3. insomniac 08.10.2023 21:14 # insomniac
    тут ижелтую то давать если это не первый фол, а красная вообще каким боком? даже если за пределами штрафной? фола последней надежды тут и близко нет. чистый пеналь и не более того.

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  4. electric 08.10.2023 21:05 # electric
    Просто КНЯЗЬ!!!

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