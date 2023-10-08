Клопп не уверен, заслуживал ли Гросс удаления
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, заслуживал ли полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс удаления за фол в штрафной площади.
В воскресенье "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 на "Амекс", причем свой второй гол "красные" забили с пенальти в концовке первого тайма.
Тот пенальти был назначен за фол Гросса на Доминике Собослаи, однако ни рефери Энтони Тэйлор, ни система VAR не увидели повода для желтой или красной карточки, и Клоппу это сложно понять.
"Я не знаю — у меня нет представления".
"Я думал, что фол в штрафной — это желтая карточка. А если фол совершен за пределами штрафной, тогда это красная. Я не знаю — не говорите со мной насчет правил. Я беру, что дают", — сообщил Клопп Sky Sports.
08.10.2023 21:00
Просмотров: 860
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Журналисты уже из пальца высасывают провокации. Кк и пенка эта абсолютный ту мач. Мб жк но и то на усмотрение рефа, пенка жб
(ответить)
Та вообще покуй. С игры нужно было забивать, а не уповать на пенки и карточки.
(ответить)
тут ижелтую то давать если это не первый фол, а красная вообще каким боком? даже если за пределами штрафной? фола последней надежды тут и близко нет. чистый пеналь и не более того.
(ответить)
Просто КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий