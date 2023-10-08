Клопп не уверен, заслуживал ли Гросс удаления

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не уверен, заслуживал ли полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс удаления за фол в штрафной площади.

В воскресенье "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 на "Амекс", причем свой второй гол "красные" забили с пенальти в концовке первого тайма.



Тот пенальти был назначен за фол Гросса на Доминике Собослаи, однако ни рефери Энтони Тэйлор, ни система VAR не увидели повода для желтой или красной карточки, и Клоппу это сложно понять.



"Я не знаю — у меня нет представления".



"Я думал, что фол в штрафной — это желтая карточка. А если фол совершен за пределами штрафной, тогда это красная. Я не знаю — не говорите со мной насчет правил. Я беру, что дают", — сообщил Клопп Sky Sports.



