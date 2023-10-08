"Арсенал" победил "Сити" впервые с 2015 года

Габриэль Мартинелли Поздний гол Габриэля Мартинелли позволил "Арсеналу" одержать свою первую победу над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге с 2015 года — 1:0.

Букайо Сака так и не успел поправиться к воскресенью. Его и Кая Хаверца в стартовом составе "канониров" заменили Жоржиньо и Леандро Троссард.

В старт "горожан" относительно поражения от "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд вернулись Йошко Гвардиол, Рико Льюис и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи, Матеуша Нунеша и Жереми Доку.

"Сити" мог открыть счет уже на четвертой минуте, когда Деклан Райс головой вынес мяч с линии ворот после удара Йошко Гвардиола. Атака гостей продолжилась, но Натан Аке с близкого расстояния пробил выше.

На 17-й минуте "горожане" имели еще один момент. Хулиан Альварес бросился на Давида Райю и смог заблокировать вынос голкипера "Арсенала", однако отскочивший мяч слегка разминулся с воротами.

"Сити" смотрелся гораздо лучше в начале матча, тогда как "Арсенал" играл робко и впервые показал зубы только на 26-й минуте, когда Эдди Нкетиа с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой.

Во второй половине первого тайма "канониры" полностью выравняли игру и едва не заставили Матео Ковачича схлопотать вторую желтую карточку — рефери Майкл Оливер откровенно пожалел хорвата.

После перерыва моменты совсем перестали возникать, в игре сохранялось равновесие. Команды произвели по тройной замене, но толку было мало.

В концовке команды демонстрировали неготовность рисковать, однако на 86-й минуте счет был открыт. Кай Хаверц отбросил мяч за пределы штрафной, а вышедший на замену Габриэль Мартинелли пробил. Рикошет от головы Аке не оставил Эдерсону шансов на спасение — 1:0.

"Арсеналу" не составило труда удержать победу. "Сити" не создал больших проблем сопернику в концовке.

Помимо гола, команды нанесли лишь по одному удару в створ. Долгое время казалось, что игра обречена на безголевую ничью, однако Мартинелли и Аке решили иначе.

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2023 20:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 08.10.2023 20:52 # bembo
    ждем возвращение ДЖЕЙМСА ЛАВИИ И НКУНКУ

    думаю это станет переломным моментом сезона


    ПОКА НУЖНА НА ВОЛЕВЫХ добывать победы против пусичек, ман сити и шпор в ближайших 5 турах!

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  2. sausage 08.10.2023 20:48 # sausage
    Бемби чёт совсем протёк. Челси - худшая команда Лондона (когда такое было?) Им бы думать как с безамбициозными соседями из Фулхэма за 10-ку побороться, а этот самотык для вахтёрш расклады в 4-ке смотрит)))

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  3. zaeba1l 08.10.2023 20:46 # zaeba1l
    08.10.2023 09:30 #
    superglor

    15 лет назад началась история Великого Клуба Манчестер Сити, и важным ключом к становлению КОРОЛЕЙ был переход на повышение таких игроков как Эммануэль Адебайор, Самир Насри, Гаэль Клиши, Бакари Санья. С тех пор клуб Арсенал для Сити это просто личные шавки и поставщики халявных очков. В прошлом году они хотели было огрызнуться на хозяина, но быстро были поставлены на место. Ждем легкой победы КОРОЛЕЙ.
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    08.10.2023 09:35 # удалить
    zaeba1l

    Ну-ну.. Будем поглядеть.. Знаешь же как тут работает заранее кукареканье?
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    Источник: http://fapl.ru/posts/103248/?c=1#c7845191

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  4. v-0987654321 08.10.2023 20:46 # v-0987654321
    08.10.2023 20:41 #
    bembo

    Чарли нужно обыгрывать в очке Арсенал и тогда я уже думаю никто не остановит ИМПЕРАТОРОВ.

    Твердо и четко!


    Источник: http://fapl.ru/posts/103263/?c=1#c7845641

    Вы это видели ? Ахахахахаха ну что за ишак такой арюююююююю

    Тётя Остер , ты мена расмешнила арюююю ахахахах

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  5. raven4uk 08.10.2023 20:44 # raven4uk
    Марти вышел и зарешал. Холланда Салиба просто съел. :)
    Когда Хаверц на позиции цф пизже бревна Нкетии, ибо может сыграть как столб.

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  6. b84 08.10.2023 20:44 # b84
    уснул под этот бред

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  7. redwhitegun 08.10.2023 20:43 # redwhitegun
    Кстати, в защите сегодня было 4 стены. Даже Зина удивил)

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  8. sausage 08.10.2023 20:43 # sausage
    Норм. Хотя в сегодняшней ситуации предпочёл бы ничейку. Арсеналу респект, матереет команда. Но всё-таки зря некоторые тут Сити списывают. В прошлом сезоне конечно двух поражений подряд не было, в первой половине были ненужные ничьи с Виллой и Эвертоном, и проигрыши Ливерпулю и МЮ, а потом ещё и шпорам. Но всё-таки наладились потом.

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  9. electric 08.10.2023 20:41 # electric
    ящетаю дорога для КНЯЗЕЙ прочищена!!!
    фперёт, княжеская машина!!!

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  10. bembo 08.10.2023 20:41 # bembo
    Чарли нужно обыгрывать в очке Арсенал и тогда я уже думаю никто не остановит ИМПЕРАТОРОВ.

    Твердо и четко!

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  11. ars-lover 08.10.2023 20:40 # ars-lover
    cristean2

    Хули вы разнылись, Сити явно лучше и побеждает по делу 100%
    Канониры бегают о6осраными, позорище

    Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1


    wilegend

    счёт 0-0 побеждают по делу. Рот вытри
    (ответить)

    08.10.2023 19:25 #
    cristean2

    Дурачок, ты еще не понял что вас вые6али, при такой игре?

    Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1

    (ответить)

  12. fantasy-arsenal 08.10.2023 20:40 # fantasy-arsenal
    По игре ничейка, не оптимальные составы и очень сейвовая игра, но и по моментам очень спорно, спокойно кк можно было Ковачичу давать как и назначать пенку на Жезусе, но судьи не стали убивать игру и в итоге её убил рикошет, Аке бтв создал два самых опасных момента за игру, топарик.
    Ну и у Сити скамейка стала слабее в этом сезоне, у нас была лучше на порядок в этой игре

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  13. superperez101 08.10.2023 20:39 # superperez101
    сити после требла чёт потёк
    ещё и гюндоган свалил, рыжий в больничке и холлан потерялся

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  14. vagifspurs 08.10.2023 20:37 # vagifspurs
    Будет весело если к весне Тоттенхэм и Арсенал будут идти ноздря в ноздрю, а ближайшие конкуренты будут в 10 очках примерно от нас. Вот же будет по истине величайшая схватка.

    Если объективно, то по логике все так должно и быть, Ливерпуль мертвый, Сити спёкся, Челси - орууууу, Ман Ю нужно в целом расформировать.

    Поэтому ожидаю схватку за титул между Тоттенхэмом и Арсеналом, да будет так!

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  15. bembo 08.10.2023 20:37 # bembo
    х3 чему геюги преисполняются.
    Алоо, против вас в опорке стоял ковачич-льюис, это даже не ковачич-жоржиньо тухулевские)))
    а в атаке бегает 1 более менее норм игрок фоден, холланд пешком ходит ждет навесы от брюйна, а их все нет и нет.

    тут по сути победа лежала на ладони, стоило просто ее забрать.
    Без приуменьшения заслуг, но матч был тупо нулевый, и это скорее в адресс пусинала камень, ибо играли так же ни о чем и толком ни одной осмысленной атаки

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  16. v-0987654321 08.10.2023 20:36 # v-0987654321
    Пенсы Далбайобы досихпор думают что им по силам догнать биг4

    Уахахахаха вот это умораааа

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  17. zaeba1l 08.10.2023 20:36 # zaeba1l
    Артета впервые обыграл Гвардиолу.. Ученик превзошел учителя.
    Холланд реально тупой. Что она поле 94 минуты делал?
    А вот кипер пушкарей Райя мне понравился.. Циркач какой-то.
    Арбитры какие-то зассаные. Ни КК показать, ни пенку поставить.

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  18. ars-lover 08.10.2023 20:36 # ars-lover
    вот бы артета такой же состав и против ИМПЕРАТОРОВ выставил))
    я просто ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУу

    Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1

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  19. redwhitegun 08.10.2023 20:34 # redwhitegun
    Судья петух ебаный, vs 12 выиграли, ебал рот!

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  20. largo-winch 08.10.2023 20:34 # largo-winch
    Мешки под столом.

    По мнению ебанутых пенсов 0-0 это победа
    А стоило уйти с поля нахуй Жоржу и Арсенал ебашит

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