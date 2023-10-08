"Арсенал" победил "Сити" впервые с 2015 года

Поздний гол Габриэля Мартинелли позволил "Арсеналу" одержать свою первую победу над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге с 2015 года — 1:0.

Букайо Сака так и не успел поправиться к воскресенью. Его и Кая Хаверца в стартовом составе "канониров" заменили Жоржиньо и Леандро Троссард.



В старт "горожан" относительно поражения от "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд вернулись Йошко Гвардиол, Рико Льюис и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи, Матеуша Нунеша и Жереми Доку.



"Сити" мог открыть счет уже на четвертой минуте, когда Деклан Райс головой вынес мяч с линии ворот после удара Йошко Гвардиола. Атака гостей продолжилась, но Натан Аке с близкого расстояния пробил выше.



На 17-й минуте "горожане" имели еще один момент. Хулиан Альварес бросился на Давида Райю и смог заблокировать вынос голкипера "Арсенала", однако отскочивший мяч слегка разминулся с воротами.



"Сити" смотрелся гораздо лучше в начале матча, тогда как "Арсенал" играл робко и впервые показал зубы только на 26-й минуте, когда Эдди Нкетиа с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой.



Во второй половине первого тайма "канониры" полностью выравняли игру и едва не заставили Матео Ковачича схлопотать вторую желтую карточку — рефери Майкл Оливер откровенно пожалел хорвата.



После перерыва моменты совсем перестали возникать, в игре сохранялось равновесие. Команды произвели по тройной замене, но толку было мало.



В концовке команды демонстрировали неготовность рисковать, однако на 86-й минуте счет был открыт. Кай Хаверц отбросил мяч за пределы штрафной, а вышедший на замену Габриэль Мартинелли пробил. Рикошет от головы Аке не оставил Эдерсону шансов на спасение — 1:0.



"Арсеналу" не составило труда удержать победу. "Сити" не создал больших проблем сопернику в концовке.



Помимо гола, команды нанесли лишь по одному удару в створ. Долгое время казалось, что игра обречена на безголевую ничью, однако Мартинелли и Аке решили иначе.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче