"Арсенал" победил "Сити" впервые с 2015 года
Поздний гол Габриэля Мартинелли позволил "Арсеналу" одержать свою первую победу над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге с 2015 года — 1:0.
Букайо Сака так и не успел поправиться к воскресенью. Его и Кая Хаверца в стартовом составе "канониров" заменили Жоржиньо и Леандро Троссард.
В старт "горожан" относительно поражения от "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд вернулись Йошко Гвардиол, Рико Льюис и Бернарду Силва, заменив Мануэля Аканджи, Матеуша Нунеша и Жереми Доку.
"Сити" мог открыть счет уже на четвертой минуте, когда Деклан Райс головой вынес мяч с линии ворот после удара Йошко Гвардиола. Атака гостей продолжилась, но Натан Аке с близкого расстояния пробил выше.
На 17-й минуте "горожане" имели еще один момент. Хулиан Альварес бросился на Давида Райю и смог заблокировать вынос голкипера "Арсенала", однако отскочивший мяч слегка разминулся с воротами.
"Сити" смотрелся гораздо лучше в начале матча, тогда как "Арсенал" играл робко и впервые показал зубы только на 26-й минуте, когда Эдди Нкетиа с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой.
Во второй половине первого тайма "канониры" полностью выравняли игру и едва не заставили Матео Ковачича схлопотать вторую желтую карточку — рефери Майкл Оливер откровенно пожалел хорвата.
После перерыва моменты совсем перестали возникать, в игре сохранялось равновесие. Команды произвели по тройной замене, но толку было мало.
В концовке команды демонстрировали неготовность рисковать, однако на 86-й минуте счет был открыт. Кай Хаверц отбросил мяч за пределы штрафной, а вышедший на замену Габриэль Мартинелли пробил. Рикошет от головы Аке не оставил Эдерсону шансов на спасение — 1:0.
"Арсеналу" не составило труда удержать победу. "Сити" не создал больших проблем сопернику в концовке.
Помимо гола, команды нанесли лишь по одному удару в створ. Долгое время казалось, что игра обречена на безголевую ничью, однако Мартинелли и Аке решили иначе.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
08.10.2023 20:30
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Последние комментарии:
ждем возвращение ДЖЕЙМСА ЛАВИИ И НКУНКУ
думаю это станет переломным моментом сезона
ПОКА НУЖНА НА ВОЛЕВЫХ добывать победы против пусичек, ман сити и шпор в ближайших 5 турах!
(ответить)
Бемби чёт совсем протёк. Челси - худшая команда Лондона (когда такое было?) Им бы думать как с безамбициозными соседями из Фулхэма за 10-ку побороться, а этот самотык для вахтёрш расклады в 4-ке смотрит)))
(ответить)
08.10.2023 09:30 #
superglor
15 лет назад началась история Великого Клуба Манчестер Сити, и важным ключом к становлению КОРОЛЕЙ был переход на повышение таких игроков как Эммануэль Адебайор, Самир Насри, Гаэль Клиши, Бакари Санья. С тех пор клуб Арсенал для Сити это просто личные шавки и поставщики халявных очков. В прошлом году они хотели было огрызнуться на хозяина, но быстро были поставлены на место. Ждем легкой победы КОРОЛЕЙ.
(ответить)
08.10.2023 09:35 # удалить
zaeba1l
Ну-ну.. Будем поглядеть.. Знаешь же как тут работает заранее кукареканье?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/103248/?c=1#c7845191
(ответить)
08.10.2023 20:41 #
bembo
Чарли нужно обыгрывать в очке Арсенал и тогда я уже думаю никто не остановит ИМПЕРАТОРОВ.
Твердо и четко!
Источник: http://fapl.ru/posts/103263/?c=1#c7845641
Вы это видели ? Ахахахахаха ну что за ишак такой арюююююююю
Тётя Остер , ты мена расмешнила арюююю ахахахах
(ответить)
Марти вышел и зарешал. Холланда Салиба просто съел. :)
Когда Хаверц на позиции цф пизже бревна Нкетии, ибо может сыграть как столб.
(ответить)
уснул под этот бред
(ответить)
Кстати, в защите сегодня было 4 стены. Даже Зина удивил)
(ответить)
Норм. Хотя в сегодняшней ситуации предпочёл бы ничейку. Арсеналу респект, матереет команда. Но всё-таки зря некоторые тут Сити списывают. В прошлом сезоне конечно двух поражений подряд не было, в первой половине были ненужные ничьи с Виллой и Эвертоном, и проигрыши Ливерпулю и МЮ, а потом ещё и шпорам. Но всё-таки наладились потом.
(ответить)
ящетаю дорога для КНЯЗЕЙ прочищена!!!
фперёт, княжеская машина!!!
(ответить)
Чарли нужно обыгрывать в очке Арсенал и тогда я уже думаю никто не остановит ИМПЕРАТОРОВ.
Твердо и четко!
(ответить)
cristean2
Хули вы разнылись, Сити явно лучше и побеждает по делу 100%
Канониры бегают о6осраными, позорище
Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1
wilegend
счёт 0-0 побеждают по делу. Рот вытри
(ответить)
08.10.2023 19:25 #
cristean2
Дурачок, ты еще не понял что вас вые6али, при такой игре?
Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1
(ответить)
По игре ничейка, не оптимальные составы и очень сейвовая игра, но и по моментам очень спорно, спокойно кк можно было Ковачичу давать как и назначать пенку на Жезусе, но судьи не стали убивать игру и в итоге её убил рикошет, Аке бтв создал два самых опасных момента за игру, топарик.
Ну и у Сити скамейка стала слабее в этом сезоне, у нас была лучше на порядок в этой игре
(ответить)
сити после требла чёт потёк
ещё и гюндоган свалил, рыжий в больничке и холлан потерялся
(ответить)
Будет весело если к весне Тоттенхэм и Арсенал будут идти ноздря в ноздрю, а ближайшие конкуренты будут в 10 очках примерно от нас. Вот же будет по истине величайшая схватка.
Если объективно, то по логике все так должно и быть, Ливерпуль мертвый, Сити спёкся, Челси - орууууу, Ман Ю нужно в целом расформировать.
Поэтому ожидаю схватку за титул между Тоттенхэмом и Арсеналом, да будет так!
(ответить)
х3 чему геюги преисполняются.
Алоо, против вас в опорке стоял ковачич-льюис, это даже не ковачич-жоржиньо тухулевские)))
а в атаке бегает 1 более менее норм игрок фоден, холланд пешком ходит ждет навесы от брюйна, а их все нет и нет.
тут по сути победа лежала на ладони, стоило просто ее забрать.
Без приуменьшения заслуг, но матч был тупо нулевый, и это скорее в адресс пусинала камень, ибо играли так же ни о чем и толком ни одной осмысленной атаки
(ответить)
Пенсы Далбайобы досихпор думают что им по силам догнать биг4
Уахахахаха вот это умораааа
(ответить)
Артета впервые обыграл Гвардиолу.. Ученик превзошел учителя.
Холланд реально тупой. Что она поле 94 минуты делал?
А вот кипер пушкарей Райя мне понравился.. Циркач какой-то.
Арбитры какие-то зассаные. Ни КК показать, ни пенку поставить.
(ответить)
вот бы артета такой же состав и против ИМПЕРАТОРОВ выставил))
я просто ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУу
Источник: http://fapl.ru/posts/103260/?c=1
(ответить)
Судья петух ебаный, vs 12 выиграли, ебал рот!
(ответить)
Мешки под столом.
По мнению ебанутых пенсов 0-0 это победа
А стоило уйти с поля нахуй Жоржу и Арсенал ебашит
(ответить)
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