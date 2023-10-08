Клопп: "2:2 — правильный результат"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал ничью 2:2 с "Брайтоном" "правильным результатом".

По ходу воскресного матча Премьер-Лиги на "Амекс" подопечные Клоппа и уступали в счете, и вели, но в итоге не удержали победу.



Клопп считает, что "Ливерпуль" практически обезвредил "Брайтон" после первого гола, однако Юрген не сильно печалится по поводу двух потерянных очков.



"Думаю, это правильный результат, если честно. После того, как "Брайтон" открыл счет, мы позволили им создать не так много. Первый гол мы преподнесли им как на блюдечке. Во втором тайме мы, наверное, должны были забивать третий, мы имели два больших момента. Но мы проиграли слишком много дуэлей один на один. А когда даешь сопернику эти стандартные положения, то игра становится очень открытой. Мы пропустили гол, и счет стал 2:2".



"Первый гол — это ошибка, но Макаллистер, как и все наши игроки, нашел способ вернуться в игру. А второй гол — это действительно хороший розыгрыш штрафного, если честно. Мы упустили двух их игроков, и поэтому стандартных положений стоит избегать изначально. Вот и все".



"Если бы мы сыграли лучше сегодня, мы бы по-настоящему навредили им. Но мы этого не сделали. Так я это чувствую: немного нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.