Гвардиола: "Фодену нужно добавить некоторые вещи к своей игре"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Фил Фоден должен стать менее эгоистичным и больше работать на команду.

Важность Фодена для "Сити" возросла после травмы Кевина Де Брюйне — 23-летний англичанин принял участие в каждом матче "горожан" в этом сезоне, забив два гола.



Однако Гвардиола предпочитает использовать Фодена на фланге, потому что чувствует, что пока Фил не готов к роли центрального и уж тем более опорного полузащитника.



"Думаю, Фил как футболист обладает этим свободным инстинктом. Он не тот игрок, который так уж много думает, когда играет. Он как птица — летит, когда хочет. Но ему нужно сделать шаг и брать на себя определенные обязанности ради команды".



"С некоторыми игроками — например, Рико Льюисом — это происходит немедленно. Когда он смещается с фланга в центр, мне не нужно учить его чему-либо — это идет от природы. Но в других аспектах у него нет таланта, как у Фила. Это нормально, потому что футболисты не являются копиями друг друга. Тебе важно связать их между собой, и это делает мою работу такой захватывающей".



"Фил играл справа, слева, на подступах к штрафной — без проблем. Может ли он в конце концов стать опорным полузащитником? Для этого ему нужно понимать игру целиком, не только свою. Он растет, и ему нужно добавить некоторые вещи к своей игре", — цитирует Гвардиолу The Guardian.